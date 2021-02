La Salaborsa si trasforma in 'Un bosco per Sanremo'

Tutto nasce dall'ambiziosa sfida lanciata da Radioimmaginaria, che da otto anni si trasferisce in riviera per raccontare il mondo del Festival

Un nuovo progetto coinvolge la Salaborsa di Bologna si trasforma in 'Un bosco per Sanremo' grazie a Hydroplants Landscapes Design: l'installazione di 216 metri quadri e trenta differenti alberi consentirà a Radioimmaginaria di raccontare il Festival di Sanremo all'interno della biblioteca sotto le Due Torri.

Grazie a Hydroplants Landscapes Design realtà di Modena specializzata nell’ideazione progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi, sia privati che aziendali, per tutto il periodo del festival di Sanremo la biblioteca Salaborsa di Bologna diventerà un bosco - - come riporta una nota - Tutto nasce dall'ambiziosa sfida lanciata da Radioimmaginaria, che da otto anni si trasferisce in riviera per raccontare il mondo del Festival. Per la 71esima edizione, vista l’impossibilità di spostarsi, il network radiofonico ha proposto al Comune di Bologna un allestimento speciale per ricordare l’edizione straordinaria e mettere in evidenza quanto gli adolescenti abbiano bisogno di intravedere il futuro come una prospettiva aperta, ariosa, vitale. Da qui nasce l’idea insieme a Hydroplants di dare vita a un vero e proprio bosco, per riconnettersi con la natura e cercare di trarre occasioni positive da questa situazione di emergenza.

Il bosco

Il bosco di Salaborsa è composto da 30 alberi, lecci, eucalipti, ulivi e tantissime altre specie, ma anche cespugli ed erba, e vede ricreata al suo interno una vera e propria classe con banchi, sedie, una cattedra e una lavagna LIM. In questo scenario, e nel rispetto di tutte le norme sanitarie, durante i giorni del Festival di Sanremo (2-6 marzo) 20-30 speaker di Radioimmaginaria si alterneranno per raccontare la competizione canora con interviste, collegamenti e dirette. Anche lo staff di Hydroplants interverrà, raccontando i benefici del verde a supporto del pensiero dei ragazzi della Radio.

Beneficienza

Alla bellezza del progetto si affianca la beneficienza: tutti gli alberi donati da Hydroplants presenti nel bosco di Salaborsa saranno acquistabili durante questo periodo attraverso un’asta online su eBay. Il ricavato andrà a sostenere l’organizzazione di volontariato “ODV Cucine Popolari”, una rete di mense per le persone in difficoltà. I partecipanti all’asta non solo quindi acquisteranno un albero con una storia (a ogni albero viene infatti attribuito un nome significativo e una carta d'identità) e gli troveranno una nuova casa, ma faranno anche una buona azione a sostegno dei più svantaggiati e abbracceranno il motto “riconnettersi con la natura”.

“Questo è un progetto assolutamente in linea con la nostra mission aziendale: rinforzare il messaggio che le città e i loro spazi vanno ripensate in un’ottica più green. La nostra convinzione è infatti che gli spazi verdi possano trasformare positivamente le location all’aria aperta ma anche al chiuso, andando a ricontestualizzare le attività quotidiane, ridando vita alle sane abitudini. Questa è una vera e propria presa di coscienza sulle consuetudini odierne fatte di tanta individualità, mischiata ad una realtà virtuale sconosciuta, e che sistanno sempre più consolidando a causa anche della crisi pandemica; consuetudini che vanno invece contro il concetto di qualità della vita dove il verde è di importanza vitale”, spiegano da Hydroplants.

Hydroplants

Hydroplants nasce a Modena nel 1990 e da allora è il punto di riferimento nell’ideazione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi, sia privati che aziendali. Pensare al living all’aperto nel modo migliore e più funzionale ai bisogni degli amanti della qualità della vita, spazia dalla varietà e ricchezza che la natura stessa offre, fino all’utilizzo di nuove tecnologie, vasi, fioriere, allestimenti scenografici, giochi di luci e di suoni, bacini d’acqua, fontane, laghetti, giochi d’acqua, e completano gli scenari le pareti verdi per interni ed esterni e l’outdoor design. Creare luoghi per le persone è un’arte. Su questo filone di attenzione alla NATURA, Hydroplants ha eseguito negli anni diversi studi in termini di benefici delle piante, andando ben oltre il contesto abitativo, dando vita al “Giardino Welfare”, un progetto per ‘Riqualificare l’ambiente di lavoro ed incrementare il benessere delle persone attraverso l’utilizzo delle piante’, rivolto appunto alle aziende.