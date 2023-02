Carnevale 2023 || Indie Power accende l'Estragon

Nella città più indie d’Italia torna il party indie n° 1, per la prima volta all'Estragon, per la prima volta in versione Carnival Party. L'appuntamento è a venerdì 17 febbraio, nel giorno che aprirà le danze del grande weekend di di Carnevale bolognese. "Indie Power è dove troverai tutto ciò che non ti aspetteresti mai in discoteca, mixato per farvi ballare e perdere la voce - spiega Mauri Cow, uno dei fondatori - è atmosfera da concerto, è un enorme abbraccio collettivo, è un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando la nostra generazione." "è il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni - chiarisce l'altro fondatore Bondeejay - dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop." Ad aprire la serata il live di ????? ???????, il giovane cantautore torinese di Girasole, La Parte Migliore Di Me, Giostra, Dolores (…) che farà piangere ed emozionare il pubblico prima del dj-set. Tutto ciò sulla gigantesca pista dello storico Estragon Club e sulle note di artisti come Tananai, Calcutta, Bnkr44, Gazzelle, Bresh, Frah Quintale, Naska, thasup, Blanco, Ariete, Ernia, Coez, Rkomi, Lo Stato Sociale, Pop X, Cosmo, Fulminacci, Psicologi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri. ????????? / ??????? 1ST RELEASE 5€ + dp - 2ND RELEASE a 7€ + dp - 3RD RELEASE a 10€ + dp- 4TH RELEASE a 12€ + dp- 5TH RELEASE a 15€ + dp

