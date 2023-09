Il primo ciak della serie su Guglielmo Marconi a Villa Griffone

Sarà Stefano Accordi il protagonista della serie dedicata a Guglielmo Marconi, per la regia di Lucio Pellegrini. Il primo set è stato inaugurato dalla sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, a Villa Griffone.

“Tutta la potenza del linguaggio audiovisivo per raccontare a un pubblico quanto più ampio possibile la storia di un italiano che ha cambiato le nostre vite proiettandoci nella modernità - scrive Borgonzoni in una nota - Un’emozione fortissima assistere al via delle riprese della serie dedicata a Guglielmo Marconi, un’iniziativa che si aggiunge a quelle che come Ministero metteremo a punto per celebrarne il ricordo in occasione dell’anniversario che ricorrerà il prossimo anno e che sosterremo per diffonderne in Italia e nel mondo la figura e il talento. Una su tutte, il finanziamento di quattro milioni di euro per intitolare a suo nome il Museo sulla comunicazione che sorgerà a Villa Aldini, a Bologna”.

La serie, prodotta da Simona Ercolani per Stand by me, ha il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, Apt Servizi, Territorio Turistico Bologna-Modena e Comune di Sasso Marconi e la collaborazione di Fondazione Marconi.