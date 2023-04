Stato Sociale, dopo 6 anni il nuovo disco: "Stupido sexy futuro"

Lo Stato Sociale annuncia l’uscita del nuovo e atteso album, che arriva a 6 anni di distanza dall'ultimo disco di inediti. Si intitola "Stupido sexy futuro" e si potrà ascoltare dal 5 maggio.

"Il nostro nuovo disco di inediti arriva dopo 6 anni dal precedente, anni in cui abbiamo fatto tutto quello che ci pareva, forse troppo. Anni in cui abbiamo lavorato a questo disco pensando che non sarebbe arrivato mai il suo momento e invece eccoci qui”, scrive la band.

"Stupido sexy futuro" (Island Records/Universal Music) "non avrà peli sulla lingua - promettono - Il futuro è così: attraente e infame, ti invita ad affrontarlo per poi farti lo sgambetto. Ma il futuro c’è, non siamo senza futuro. Il futuro ci sarà, sarà deludente e allo stesso tempo così dannatamente sexy. Il presente è un futuro che non ce l’ha ancora fatta. Inizia il secondo tempo della nostra vita artistica, quella fase in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi, con un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido, sexy, futuro. Noi umili emiliani speriamo solo di poter entrare nelle orbite del cuore di qualcuno che vorrà ascoltare”

Intanto continua il tour nei club di tutta Italia:

20 aprile - CATANIA - MA

21 aprile - RENDE (CS) - Mood Social Club

22 aprile - MOLFETTA (BA) - Eremo

28 aprile - TORINO - Hiroshima Mon Amour SOLD OUT



Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo “Che benessere!?"feat. Naska e da “Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi.