Gianluca Vacchi vola in Serbia per farsi vaccinare: scoppia la polemica

Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca sono volati in Serbia, a Belgrado, per la prima dose del vaccino anti Covid. Ad annunciarlo ai suoi 20 milioni di follower è stato, nei giorni scorsi, lo stesso imprenditore bolognese attraverso un video che ha scatenato immediatamente reazioni, e polemiche. "Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose del vaccino, grazie Serbia per averci trattato come se fossimo vostri cittadini - ha spiegato Vacchi nella stories -. Torneremo per la seconda dose".

Vacchi e la compagna sono andati in Serbia dopo che questa ha aperto la campagna vaccinale ai cittadini stranieri, con la possibilità di scegliere anche quale tipo di vaccino ottenere. Poi però, l’Ambasciata serba in Italia aveva fatto sapere che la vaccinazione poteva essere sfruttata da cittadini stranieri che rispettavano determinati requisiti, o intrattenevano rapporti professionali con il Paese.

La notizia ha immediatamente suscitato reazioni, e poco dopo Vacchi è tornato sull’argomento rispondendo anche ad alcuni editoriali di giornali.