La Zecca conia la moneta 'Albachiara', Vasco: "Molto importante per me"

"Una moneta molto importante per me. Oggi è stata presentata la moneta dedicata ad Albachiara, prima della serie Canzoni italiane”. Così Vasco commenta sui social l'iniziativa presentata ieri nella Sala Ciampi del Mef per la Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2024, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La cerimonia di presentazione è stata moderata da Mara Venier.



"La Collezione Numismatica della Repubblica Italiana - si legge nella nota - è un racconto della storia del nostro Paese dove i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell’arte, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recente e la musica vengono ogni anno rappresentati e celebrati attraverso l’emissione di monete dedicate, raccogliendo interesse e curiosità non solo dei collezionisti ma anche di tanti appassionati cittadini".

La moneta dedicata al brano del 1979 di Vasco, prima della serie “Canzoni italiane”, è una “disco-moneta” che riporta il testo della canzone e l’iconica strofa che racconta di una ragazza che “cammina per strada mangiando una mela”.

"Il 7 agosto del 1979 'Albachiara fu depositata alla Siae, qualche mese dopo l'uscita dell'album - ricorda Vasco sui social - Se il concerto è una sorta di rito laico..(qualcuno ha scritto "la messa di Vasco").. "Albachiara" è... 'la messa è finita, andate in pace'. Una volta l'avevo tolta dalla scaletta e nessuno andava via, allora l'ho rimessa e da allora è sempre stata l'ultima. È curioso che 'Albachiara' eseguita a quel famoso primo concerto a Bologna in Piazza Maggiore, il 26 maggio del 1979, era già allora l'ultima nella scaletta e chiudeva la serata".