A Pasqua torna uno dei dolci più apprezzati

Uno dei dolci più apprezzati durante i pranzi pasquali è senz’altro la colomba. Nata a Milano negli anni 30 del 900, è la controparte dei due storici dolci natalizi, panettone e pandoro. E, così come per questi ultimi, nel corso degli anni ha subito numerose rivisitazioni, andando a creare talvolta due fazioni contrapposte: quella tradizionalista e quella più aperta alle novità.

L'impasto originale della colomba è a base di farina, burro, uova, zucchero e scorza d'arancia candita, con una glassatura alle mandorle. Oggi è possibile reperire colombe rivisitate in numerosi modi: dal pistacchio ai frutti esotici passando, ovviamente, per il cioccolato.

Un dolce di Pasqua ispirato alla colomba

E a proposito di reinterpretazioni, è sempre un piacere constatare come queste il più delle volte creino un equilibrio tra gusto e identità. È quanto avviene con il Dolce di Pasqua, realizzato dal Maestro Pasticcere Gino Fabbri, con l’olio extravergine di oliva Vargnano Monocultivar Nostrana di Brisighella di Palazzo di Varignana. Un lievitato originale, dove le virtù tipiche della colomba convivono con le caratteristiche uniche di un extravergine dal profumo persistente e dalla personalità forte e decisa.

Una collaborazione, quella tra Palazzo di Varignana e Gino Fabbri, nata in occasione della festività natalizia e rinnovata per la Pasqua, grazie alla condivisione di valori comuni profondamente radicati nella cultura della terra d’Emilia. “Con Palazzo di Varignana si è instaurato un rapporto di grande sintonia. Per questa ragione io e la mia squadra abbiamo deciso di metterci nuovamente alla prova con un altro lievitato. È nato così il Dolce di Pasqua, un prodotto morbido e fragrante che grazie all’utilizzo dell’olio dell’azienda agricola del resort si caratterizza per un’identità precisa e aromatica.”

Palazzo di Varignana: un’eccellenza italiana

Con i suoi 500 e oltre ettari di terreni (e altri 200 ottenuti grazie al ripristino di antiche varietà di olivi autoctoni), Palazzo di Varignana vanta, malgrado la sua giovane età, la produzione di un Olio Extravergine tra i più premiati e riconosciuti al mondo. Agli oliveti si aggiungono 50 ettari di vigneti, tremila metri di orto, un vasto frutteto e una originalissima e rara produzione di zafferano.

La linea di prodotti a marchio Palazzo di Varignana include 5 tipologie di Olio Extravergine di eccellenza, di cui tre Monocultivar e due Blend; 4 referenze di Vino, Chardonnay, Sangiovese e Pinot Nero; deliziose confetture e frutta da bere; pregiati pistilli di zafferano; sali aromatizzati con le erbe officinali e le bacche di Goji.

La collaborazione con un Maestro di Pasticceria come Gino Fabbri è la ciliegina sulla torta per un’eccellenza del territorio.

Le caratteristiche del Dolce di Pasqua

Pluripremiato dalle principali guide di settore, l’olio Vargnano Monocultivar Nostrana di Brisighella di Palazzo di Varignana, utilizzato per realizzare il Dolce di Pasqua è profumato e fruttato, ottenuto esclusivamente da una selezione di olive della cultivar Nostrana di Brisighella, raccolte a inizio ottobre nelle terre del resort. Da qui nasce un lievitato soffice, leggero e aromatico, capace di raccogliere tutte le nuances di questo prodotto d’eccellenza.

Il Dolce di Pasqua si distingue anche per le sue proprietà nutrizionali: è infatti ricco di Vitamina E, acido oleico, calcio e polifenoli. L’aggiunta di vaniglia e i cubetti di arancia candita arricchiscono il morbido impasto. La glassa è invece completata da mandorle croccanti e costellata da una granella di zucchero.

