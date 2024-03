Formazione gratuita per una tra le professioni tech più richieste

Una nuova rivoluzione industriale sta trasformando radicalmente il mondo del lavoro: per migliorare processi e prodotti e rimanere competitive sul mercato sempre più aziende stanno implementando nei loro processi produttivi, organizzativi e gestionali le ultime innovazioni digitali come il cloud computing, i big data e l'intelligenza artificiale. Questa rapida evoluzione, che sta interessando ogni settore, ha fatto emergere una forte richiesta di nuove figure professionali con competenze informatiche avanzate, in grado di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie più all'avanguardia. Tra i profili più ricercati troviamo quello del tecnico analista programmatore front-end, figura professionale centrale nella progettazione e realizzazione di siti web e applicazioni.

La mansione principale dei programmatori front-end è quella di creare interfacce digitali per software e siti web intuitive, coinvolgenti, facili da usare e capaci di interagire al meglio con gli utenti. La loro preparazione tecnica è cruciale per sviluppare soluzioni digitali efficaci; è quindi fondamentale per questi professionisti poter contare su una formazione completa e costantemente aggiornata, vista la rapida evoluzione del contesto in cui operano.

Nuovo Cescot Emilia-Romagna: eccellenza formativa al servizio delle imprese

Nuovo Cescot Emilia-Romagna è la struttura di sviluppo, ricerca e servizi per la formazione promossa da Confesercenti Emilia-Romagna, che rappresenta oltre 30.000 piccole e medie imprese attive nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Forte di un gruppo di professionisti competenti e appassionati, Nuovo Cescot è partner formativo di riferimento per le aziende del territorio, e offre percorsi professionalizzanti di eccellenza per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Attiva in regione sin dagli anni '80, l'ente ha maturato una consolidata esperienza nell'analisi dei fabbisogni formativi di imprese e persone, traducendo questa conoscenza in una proposta formativa personalizzata, flessibile e costantemente aggiornata. I percorsi spaziano dall'alta formazione alla qualificazione professionale, dall'apprendistato ai tirocini, con un focus specifico nei servizi turistici e nel digitale. La certificazione ISO 9001 e l'accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna confermano la qualità ed affidabilità dei servizi formativi erogati, per una crescita professionale al passo con i tempi.

Un corso completamente gratuito per diventare tecnico analista programmatore front-end

Per venire incontro alle recenti richieste del mercato del lavoro, Cescot ha ideato il corso "Tecnico Analista Programmatore specializzato in Front-End Web Application": un percorso formativo studiato ad hoc per fornire agli aspiranti programmatori tutte le competenze tecniche e trasversali necessarie a intraprendere con successo la professione. Il programma didattico copre vari ambiti: dai linguaggi HTML, CSS e JavaScript alle tecnologie CMS come WordPress, dal responsive design alla creazione di applicazioni web efficaci. La parte teorica, inoltre, si affianca a simulazioni, project work e ad uno stage finale di 200 ore, per facilitare un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Requisiti, modalità di accesso e numero di posti disponibili sono consultabili a questo link. Grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo il corso è completamente gratuito, ed è aperto a occupati e non occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con titolo di studio tecnico/informatico.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: visitate il sito ufficiale di Nuovo Cescot Emila-Romagna a questo link per ulteriori informazioni e seguite la pagina Facebook del gruppo per rimanere sempre aggiornati su iniziative e novità.