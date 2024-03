ConnessIAlFuturo: Bologna ha acceso i riflettori sull'Intelligenza Artificiale con il primo appuntamento di "Italia Comunità Digitale"

L'Intelligenza Artificiale non è più un'utopia futuristica, ma una realtà tangibile che sta già rivoluzionando il nostro mondo. Dall'assistenza sanitaria personalizzata all'ottimizzazione dei processi industriali, dalla gestione finanziaria automatizzata alla lotta contro il cambiamento climatico, l'IA sta prendendo piede in ogni ambito della nostra vita, aprendo scenari inediti e carichi di promesse.

Ma quali sono le reali potenzialità di questa tecnologia rivoluzionaria? Quali sfide e opportunità ci attendono all'orizzonte? E come possiamo plasmare un futuro in cui l'IA sia un alleato prezioso per l'umanità, anziché una minaccia incombente?

ConnessIAlFuturo: un'occasione di dialogo e confronto

Queste le domande al centro del convegno ConnessIAlFuturo: quali scenari per il nostro territorio? organizzato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in collaborazione con il Fondo per la Repubblica digitale, Acri e Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell'Emilia-Romagna.



ConnessIAlFuturo, ha inaugurato il ciclo di otto incontri di Italia Comunità Digitale, un'iniziativa di respiro nazionale che coinvolgerà le Associazioni e Consulte territoriali di Fondazioni in un dibattito articolato sulle opportunità e i rischi della transizione digitale: l'evento, svoltosi lunedì 4 marzo all'Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, ha approfondito le diverse sfide e opportunità legate all'IA, con un focus specifico sul territorio emiliano-romagnolo.



Pierluigi Stefanini, Presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna introduce: "La giornata di oggi è stata pensata per cimentarsi insieme a istituzioni, fondazioni di origine bancaria, società e istituti di ricerca, a convergere in una prospettiva nella quale la tecnologia sia al servizio delle persone, contribuisca a creare benessere, investa sul futuro e crei condizioni per ridurre le disugualglianze".

"Il digitale sta attraversando in modo pervasivo la vita delle nostre comunità. Affrontarlo e comprenderne le potenzialità diventa quindi fondamentale per rafforzarle" spiega Giovanni Azzone, Presidente Acri e Presidente Fondazione Cariplo. "Proprio per questo abbiamo iniziato un percorso in tutto il Paese in cui le fondazioni di origine bancaria possano cogliere tutte le opportunità di questo evento".

"L'intervento che Acri e il sistema delle fondazioni bancarie con Repubblica Digitale vuole fare, è quello di far acquisire un diritto di cittadinanza alla maggior parte possibile del nostro Paese, a quella che è la nuova stagione della digitalizzazione, affinché i diritti siano per tutti, per le imprese e per i cittadini" continua Maurizio Gardini, Presidente Associazione tra Fondazioni di Origine bancaria dell'Emilia-Romagna e Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Giusella Finocchiaro, Consigliere di Aminnistrazione Fondo per la Repubblica Digitale dichiara: "Per conoscere l'intelligenza artificiale e per governarla, è importante che ci sia un processo culturale di avvicinamento che vuol dire non soltanto alfabetizzazione e competenze, ma conoscenza e senso critico"



"Vogliamo democratizzare il digitale, vogliamo dare questo contributo, vogliamo portare avanti questa questa bandiera della grande capacità di calcolo per sprigionare non solo valore economico, ma anche valore sociale e democratico" conclude Matteo Lepore, Sindaco di Bologna.

Il futuro dell'Intelligenza Artificiale

L'evento ConnessIAlFuturo ha acceso un dibattito fondamentale sulle sfide e le opportunità che l'Intelligenza Artificale porta con sé: dalle parole dei relatori emerge chiaramente la necessità di un approccio collaborativo e multidisciplinare per plasmare un futuro in cui l'IA sia un alleato prezioso per il benessere della comunità.

L'iniziativa Italia Comunità Digitale rappresenta un passo importante in questa direzione, offrendo occasioni di dialogo e confronto a livello nazionale. La collaborazione tra tutti gli attori in gioco sarà fondamentale per costruire un futuro digitale inclusivo e sostenibile.