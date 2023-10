Il mondo del cioccolato: tre giorni per un'esperienza straordinaria

Abbiamo lasciato il periodo estivo alle spalle, malgrado il caldo abbia insolitamente prolungato la sua attività raggiungendo temperature record anche a inizio Ottobre.

Oggi, finalmente, gli amanti dell’autunno, dei maglioni e delle coperte, possono respirare e concentrarsi sul protagonista della stagione: il cioccolato.

Torna a Modena la kermesse più dolce dell’anno: un evento enogastronomico molto importante, completamente dedicato al cioccolato e che consiste in una tre giorni di showcooking, degustazioni e premiazioni.

Un evento interamente dedicato al cioccolato

Stiamo parlando di Sciocolà, evento in programma a Modena dal 27 al 29 ottobre completamente dedicato a questo ingrediente sensazionale. Un’esplosione di felicità e dolcezza, che attraverserà il centro storico di Modena tra Via Emilia Centro, Corso Duomo, Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza Torre e Piazza Grande.

Premi, disfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, presentazioni di libri, laboratori per bambini e spettacoli itineranti, questo e tanto altro per il ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il capoluogo estense accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi in partnership con Acai, con il contributo e il patrocinio del Comune di Modena e della Camera di Commercio di Modena, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e annovera come sponsor il centro commerciale I Portali.

I numeri della scorsa edizione rendono questo un evento imperdibile: la presenza degli espositori è aumentata ogni anno arrivando a 100 nel 2022, oltre 100 fra eventi e appuntamenti, nonchè la presenza di 130mila visitatori. Numeri che, siamo certi, verranno nuovamente riconfermati.

Un omaggio a Vasco Rossi

Il fil rouge della kermesse sarà la musica, con uno speciale omaggio a Vasco Rossi, cantautore italiano famoso in tutto il mondo, al quale viene riconosciuto il merito di essere stato protagonista di una vera rivoluzione musicale: i suoi brani trattano tematiche sociologiche ed esistenziali e sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare.

Per celebrare Vasco, i ristoranti del Consorzio Modena a Tavola, si cimenteranno in showcooking per presentare al pubblico tre diverse portate: “E’ Colpa D’Alfredo” primo piatto proposto dallo Chef Lorenzo Migliorini della Taverna Di Servi di Modena, che realizzerà le tagliatelle al cioccolato con ragù bianco, zucchine al cognac e peperoncino; “Una Canzone Per Te” secondo piatto proposto dagli Chef Federico Villano e Nico Rossano dell’osteria Emilia di Campogalliano e che consiste in un “Mon cheri di animella” ripiena di amarena sotto spirito, in crosta di cacao e granella di nocciole. E infine “I Soliti”, un dolce realizzato dallo chef Nicola Pini della Foresteria Cavicchioli di San Prospero: si tratta di un assoluto di cioccolato, tortino dal cuore fondente con quattro declinazioni di cioccolato.

Tra le attrazioni principali, spicca la Maxi Scultura di cioccolato, un'opera d'arte realizzata quest'anno da Mirco Della Vecchia, che ha riprodotto Vasco Rossi in modo straordinario. Sarà inoltre presente una vera e propria Fabbrica del Cioccolato dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione che portano alla creazione del nettare degli Dei.

Il connubio perfetto tra cioccolato e musica si crea a Sciocola’ durante la degustazione con accompagnamento musicale a cura di Boa Sorte, un duo dove la chitarra acustica incontra la voce femminile e nasce così un suono unico come le sensazioni che si provano degustando il cioccolato. Verranno proposte tre diverse tipologie di cioccolato in abbinamento a tre brani di Vasco Rossi, per un’esperienza unica tutta da assaporare.

Sciocolà 2023: premiazioni

Ma Sciocolà prevede anche premiazioni di un certo effetto: quest’anno infatti si celebrerà, come per ogni edizione, la premiazione dello Sciocolà d’oro, che ogni anno viene conferito a personaggi legati alla città di Modena o alle sue province che si sono distinti grazie alle loro doti, contribuendo a promuovere e a dare lustro alla città sia in Italia che all’estero.

Quest’anno verrà si trasformerà in un evento tutto musicale: SCIOCO-DISCO per omaggiare Radio Bruno, emittente nata nel 1976 a Carpi

Il tema di Sciocolà è Rock-pop-Swing, perciò chi meglio di una radio quest’anno poteva rappresentare il premio, che verrà consegnato a Gianni Prandi, uno dei fondatori nonchè Presidente.

Non poteva mancare il premio Sciocola’ in rosa – ruby award che per l’edizione 2023 sarà conferito ad Alessia Bellino in arte WonderAle, modenese doc e autrice del libro "Dalla corsia alla corsa" che racconta come un percorso di guarigione da una malattia possa essere paragonato a una vera e propria maratona. Colpita all’improvviso nel 2015 da una encefalite autoimmune, Alessia si è ritrovata ad affrontare un lungo periodo di convalescenza per recuperare la memoria, le abilità, la propria vita, per poi guarire e arrivare anche a cambiare, crescere e reinventarsi.

Sarà invece il maestro pasticcere Marco Antoniazzi a ritirare il Premio Ambasciatore del gusto. Insignito della Stella al “World Pastry Stars”, Marco è titolare insieme al fratello Davide, dell’attività che porta il loro cognome, gestisce infatti un’imponente struttura incentrata sull’alta pasticceria ed il banqueting di livello.

Largo spazio anche ai pasticceri del futuro grazie al nuovissimo premio “Pietro Piccagliani” in memoria del grande pasticciere e cioccolatiere Carpigiano, fra i suoi prodotti più conosciuti ricordiamo il Boero Kubic, con ciliegia snocciolata con gambo, liquore Kirsch e Maraschino e i diavoletti di cioccolato. Per la prima edizione il premio verrà consegnato ad un giovane artista della Cioccolateria Italiana Pierpaolo Pelli (classe 1990) titolare della gelateria e cioccolateria GODA di Rimini.

Quest’anno Sciocolà avrà anche il premio Musica D’Autore che verrà conferito ad Alberto Bertoli, ennesima conferma di quanto l’Emilia sia terra di grandi artisti.

Sciocolà: info e contatti

All’interno del sito appositamente dedicato all’evento, sarà possibile consultare il programma, con tutti gli eventi presenti nei 3 giorni di festa.

