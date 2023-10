In arrivo un festival enogastronomico

Celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Una promessa che l’Emilia Romagna, grazie alla sua generosità e abbondanza, ha sempre mantenuto, sia creando un vero e proprio modo di vivere, ma anche e soprattutto organizzando eventi sempre più importanti.

Ma gli eventi dedicati al buon cibo non hanno solamente la funzione di promuovere e far conoscere le bellezze enogastronomiche del territorio. Piuttosto è un’occasione perfetta per conoscere la città che ospita e organizza l’evento, e farla interagire con lo stesso.

A Ferrara torna finalmente un evento lungo 5 giorni (aumentato di 2 giorni rispetto al solito, visto il grande coinvolgimento di pubblico delle scorse edizioni) volto a promuovere la città e i prodotti tipici e le ricette da scoprire, tra tradizione e innovazione.



Un viaggio nel gusto a Ferrara

Stiamo parlando del Ferrara Food Festival, in programma dall’1 al 5 novembre nel centro storico di Ferrara.

L’iniziativa animerà le vie del centro tra Piazza Trento e Trieste, Piazza Castello, Piazza Savonarola, Piazza Municipale coinvolgendo tante realtà del settore, associazioni di categoria, aziende, Consorzi di tutela, Comuni limitrofi, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di promozione, valorizzazione e crescita del territorio e dell’indotto.

IGP, DOP, DOC per celebrare prodotti, profumi, sapori indimenticabili in un vero e proprio viaggio nel gusto.

Ferrara Food Festival: i premi

Non mancheranno gli appuntamenti culturali con riconoscimenti e premiazioni come il “Diamante Estense” premio destinato a chi abbia contribuito a promuovere l’immagine di Ferrara a livello nazionale ed internazionale. Quest’anno sarà conferito al docufilm “L’incantevole Lucrezia Borgia”, che racconta la storia di Lucrezia Borgia d’Este, donna simbolo della città di Ferrara. A ritirare il premio sarà l’attrice protagonista Lucrezia Lante della Rovere, premiata come miglior attrice al Ferrara film festival 2023 e i registi Marco Melluso e Diego Schiavo.

Un altro premio che verrà celebrato all’interno della manifestazione è “l’Ambasciatore del Gusto”, che andrà ad eleggere una personalità di spicco che si sia particolarmente prodigata con il suo impegno ed il suo lavoro a portare lustro e visibilità al mondo della cucina e dell’enogastronomia. Per l’edizione 2023 il premio verrà consegnato al maestro dei maestri in pasticceria Iginio Massari, incoronato miglior pasticcere al mondo nel 2019 dal World Pastry Stars e definito «Il signore del panettone» dal New York Times ritirerà il premio e verrà intervistato da un giornalista per scoprire i segreti della sua pasticceria, gli aneddoti e le curiosità della sua ricca carriera.



I prodotti del territorio

Saranno cinque giorni interamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio che proporrà un vero e proprio viaggio sensoriale tra i sapori di un patrimonio enogastronomico fatto di piatti della tradizione, IGP, DOP e DOC che rendono Ferrara una meta del gusto tra ricette famose in tutto il mondo e prodotti tipici. Tra questi la Coppia ferrarese IGP, un pane formato due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro e un corpo centrale, ciascuno con le estremità ritorte in modo da formare un ventaglio di quattro corna le cui estremità sono chiamate crostini. E poi ancora: la salama da sugo, prodotto antichissimo apprezzato dallo stesso Lorenzo il Magnifico che in una lettera rivolta al Duca Ercole I d’Este, ringraziava il signore di Ferrara per la salama da sugo che gli è “giunta graditissima”.

O ancora la zucca e le pere, l’Aglio di Voghiera DOP che con il suo gusto dolce e delicato rende speciale ogni piatto. Il riso e i vini, la Zia Ferrarese riconducibile al periodo tardo-rinascimentale realizzata con sale, pepe ed aglio fresco che le donano quell’inconfondibile sapore che la differenziano da tutti gli altri salumi. E non possono mancare pasta fresca, il pampapato ferrarese, le vongole di Goro anche loro costrette a fare i conti con il granchio blu che minaccia la produzione.

Infine, non mancherà un tipico piatto della tradizione come il Pasticcio Ferrarese caratterizzato da un contrasto dolce salato per lo scrigno di pasta frolla con un ripieno di maccheroni pasticciati con ragù bianco e besciamella, un tipico piatto della domenica e delle feste.



Zuppa inglese: un dolce d’eccellenza

Il dolce celebrato per la terza edizione protagonista della sfida degli agriturismi ferraresi sarà la zuppa inglese, che si prepara sovrapponendo strati di pan di spagna o ciambella inzuppati nell'Alchermes e alternati da strati di crema pasticcera e crema al cioccolato.

Ferrara rivendica con forza l'origine della ricetta, si narra infatti che nacque nel XVI secolo alla corte degli Estensi quando un diplomatico, di ritorno da un viaggio in Inghilterra, chiese di poter mangiare un "trifle", un dolce inglese realizzato con una pasta lievitata, panna, confetture e bagna alcolica.

I cuochi di corte, non avendo né la ricetta originale né conoscendo tutti gli ingredienti, sostituirono la pasta con la brazadèla (ciambella). Successivamente nell'intento di elevare il dolce ad un rango gentilizio la panna è stata sostituita con la crema pasticcera e nel Settecento la versione del dolce è stata arricchita con l'utilizzo del pan di spagna e del cioccolato.



Eventi e iniziative

Un appuntamento che porta con sé una serie di eventi collaterali, dedicati al buon gusto ma anche alla celebrazione della città di Ferrara.

Uno su tutti è quello che prevede la rievocazione del matrimonio fra Lucrezia Borgia e Alfonso D’este, evento organizzato dal Palio di Ferrara che prevede la celebrazione nel cuore del centro storico della città. Lucrezia Borgia verrà scortata dalle sue dame di compagnia attendendo l’arrivo dello sposo per celebrare le nozze, un corteo storico composto da dame, cavalieri, giullari, armigeri e chiarine, aperto da una portantina in cui saranno collocati una sezione di prodotti tipici ferraresi sfilerà per le vie del centro fino ad arrivare in piazza Castello dove verrà celebrato il matrimonio e in onore degli sposi non mancheranno spettacoli di sbandieratori, giochi di fuoco e duelli di spade.

Singolare e unico nel suo genere il processo alla pera dell’Emilia-Romagna IGP apprezzata e diffusa in tutto il mondo. Nel cortile del Castello verrà allestita un’aula di tribunale che vedrà alla sbarra un imputato eccezionale: la pera, che verrà processata dal pubblico ministero che tenterà di portare testimonianza e prove della sua colpevolezza, mentre sarà il collegio difensivo a tentare di scagionarla dalle accuse a suo carico. Sarà solo il verdetto del giudice coadiuvato da una giuria popolare a proclamare definitivamente la colpevolezza o l’innocenza.

E, a proposito di sfide, tra gli eventi dedicati al Ferrara Food Festival, una grande aspettativa è quella che ruota attorno alla Champions League del tortello di zucca, tra le sfogline provenienti da Ferrara, Parma, Mantova e Reggio Emilia che si confronteranno in una competizione giudicata da una giuria che decreterà la vincitrice.

Tra gli appuntamenti più originali le maxi installazioni e le maxi esposizioni, tra cui un maxi caplìt, la versione ferrarese della tipica pasta ripiena che solitamente viene servita in brodo, e un maxi cappellaccio farcito con zucca ferrarese saranno preparati dalle mani esperte delle sfogline dell’Accademia della Sfoglia, guidate dalla “capitana” Rina Poletti, e resteranno esposti come sculture per tutta la durata del Festival. Verrà inoltre realizzata un’installazione en plein air, una maxi scritta “Ferrara” con un prodotto tipico ferrarese in Piazza Savonarola.

L’evento è promosso da l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, in collaborazione con l’Istituto Vergani Navarra e il Palio di Ferrara, e organizzato da SGP Grandi Eventi.