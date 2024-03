L’Étape Parma by Tour de France: un evento imperdibile per cicloturisti a due mesi dalla tappa del Tour a Bologna

Lo storico Grand Départ del Tour de France dall’Italia, per la prima volta, prevede anche l’arrivo di una tappa a Bologna, domenica 30 giugno, dopo la partenza da Cesenatico e due passaggi in cima a San Luca.

E chi vive nel territorio di Bologna, fulcro di numerose attrazioni culturali, enogastronomiche e sportive, proprio quest’anno avrà la possibilità di vivere un grande evento di due giorni di pura festa (27-28 Aprile) per pedalare nella leggenda del Tour de France. L’occasione è ghiotta e attirerà numerosi cicloamatori e cicloturisti. Stiamo parlando dell’Étape Parma by Tour de France, evento che si terrà a Parma, nella Food Valley per definizione, a pochi km da Bologna.

Il Parco Ducale: la location che ospita l ’Étape Parma by Tour de France

Cuore pulsante di questo evento irripetibile sarà il Parco Ducale di Parma, Ponte Verdi. La manifestazione conta già numerosi iscritti provenienti da diverse parti del mondo: Italia, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Slovenia, Slovacchia, Austria, Moldavia, Russia, Svezia, Kazakistan, USA, Brasile e Giappone.

Questa location ospiterà per due giorni anche l’imperdibile Villaggio Parma con i seguenti orari di apertura: sabato 27 aprile dalle ore 8.00 alle ore 23.00 e domenica 28 aprile dalle ore 6.30 alle ore 23.00. All’interno si troveranno Meet and Greet con i campioni del ciclismo, area espositiva, Outlet Privé dei grandi marchi del ciclismo, convegni internazionali dedicati alla mobilità sostenibile e al valore del cicloturismo, la Mostra Museo del Tour de France in collaborazione con il Museo Digitale Diffuso del Ciclismo Italiano, degustazioni enogastronomiche, dj set e molto altro.

A questo si aggiunge la convenzione con i nove Musei del Cibo della provincia di Parma: un’occasione unica per entrare in contatto con le eccellenze enogastronomiche emiliane, dal Parmigiano-Reggiano al Prosciutto di Parma, dal Culatello di Zibello alla Coppa di Parma passando per il Fungo di Borgotaro.

Il programma dell’ Étape Parma by Tour de France

Il programma dell’evento prevede due giorni di esperienze: la prima si terrà Sabato 27 aprile, con due percorsi a scelta: il Percorso Family and Kids (25 km) e la Cicloturistica (60 km), entrambe lungo la Food Valley Bike, alla scoperta di un territorio di inestimabile valore. Domenica 28 Aprile invece ci sarà il momento clou dell’evento: la Granfondo, che consentirà ai cicloamatori di scegliere tra due percorsi: quello “Race” di 143 km con 2.800 metri di dislivello o la “Variante Gourmet” di 74 km e 900 metri di dislivello. Tra le salite del percorso lungo, il mitico “Cavatappi” che ha messo in difficoltà anche il grande Laurent Fignon. In entrambi i casi saranno in palio anche le ambite Maglia Gialla, Verde, Bianca e A Pois del Tour de France.

Info e iscrizioni

Le iscrizioni per L’Étape Parma by Tour de France sono aperte, a partire da 45 euro.

Sul sito https://italy.letapebytourdefrance.com le diverse possibilità di iscrizione, tra cui i bundle “pettorale + Hotel” e “pettorale + maglia ufficiale”.

Tutte le info sul sito: https://italy.letapebytourdefrance.com.