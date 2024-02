Una banca che agisce per il futuro di comunità e territori

La sicurezza, il benessere e la qualità della vita dipendono dalla salute del Pianeta. L'impegno verso la tutela e la salvaguardia dell'ambiente è quindi un tema a cui è necessario prestare sempre più attenzione, anche a livello di politiche aziendali.

In questo contesto, la banca BCC Felsinea ha adottato da anni una serie di misure volte a diminuire l’impatto ambientale generato dalla sua stessa attività d’impresa. Fra queste rientra il recente acquisto – grazie alla volontà del suo Comitato Giovani Soci – di 50 Crediti di Sostenibilità della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano. Pari a 50 tonnellate di CO2, i Crediti verranno utilizzati per compensare parte dell’impronta carbonica complessiva della banca e per dare un più ampio e generale sostegno all'ecosistema e alla sua sostenibilità.

Un riconoscimento per l'impegno concreto

In occasione del convegno tenutosi a Parma lo scorso 20 febbraio dal titolo "Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici" – promosso da ASviS in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano – BCC Felsinea ha ricevuto l’attestato di rilascio dei 50 Crediti di Sostenibilità acquistati; un riconoscimento ufficiale per aver sostenuto, nel 2023, questo importante ed innovativo progetto del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano volto a favorire una gestione più sostenibile e responsabile del nostro patrimonio forestale e boschivo nell’ambito della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano. Riconosciuta dall'UNESCO nel 2015, la Riserva è oggi la più grande d’Italia, con una superficie di 500.000 ettari e un’estensione su 80 Comuni nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Lucca, Massa Carrara e La Spezia.

Cosa sono i Crediti di Sostenibilità?

I Crediti di Sostenibilità fanno parte di un progetto che si basa sul principio secondo cui la gestione sostenibile delle foreste certificate PEFC e FSC porta ad un maggiore assorbimento di CO2 rispetto alla gestione standard. Questo genera i Crediti di Sostenibilità, che possono essere acquistati dalle aziende, offrendo un duplice vantaggio: da un lato, l'impresa riduce il suo impatto ambientale e, dall'altro, i ricavi vengono reinvestiti in azioni sostenibili.

Avviato appena due anni fa, questo progetto del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ha già dato ottimi risultati. Secondo gli ultimi dati, nel 2023 sono stati prodotti quasi 15.000 Crediti di Sostenibilità nelle foreste della Riserva di Biosfera, il 272% in più rispetto al 2022, con il conseguente miglioramento di tutti gli impatti: ambientali, sociali ed economici.