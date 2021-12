Serie B: il Bologna basket 2016 ospita Lissone Interni Bernareggio

Il turno infrasettimanale di campionato mette di fronte al Bologna basket 2016 una sfida da non sbagliare. I rossoblù ospitano al Pala Savena Lissone interni Bernareggio fanalino di coda del girone B di Serie B.

Bernareggio è reduce da una striscia aperta di 6 sconfitte consecutive e occupa l'ultimo posto in classifica con una sola vittoria all'attivo nelle prime 10 giornate. Per Bologna è un'occasasione da non mancare diopo la vittoria al fotofinish contro Desio di domenica scorsa, per provare a dare continuità al suo campionato.

Per i rossoblù vincere significherebbe lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica e inziare a guardare con più fiducia alle squadre davanti.

Appuntamento mercoledi 8 dicembre, palla a due alle 18.00.