Serie B: Il Bologna Basket 2016 espugna Montebelluna

Un Bologna Basket 2016 concentrato e stimolato dai Play-In Silver va a cogliere un'importantissima vittoria sul campo della capolista Montebelluna. I rossoblu giocano un match di grande spessore difensivo, imponendosi con la loro fisicità, sporcando il gioco avversario e intercettando a più riprese i passaggi dei trevisani, riuscendo così a tenerli sotto i 70 punti. È questo un segnale estremamente positivo, perché fa capire come i bolognesi siano ritornati al livello di determinazione della prima parte del campionato che tante soddisfazioni ci aveva regalato. Il teorema è dimostrato dai tanti rimbalzi ghermiti (39 contro 33) e soprattutto dai recuperi (10 contro 2).

Ma anche in attacco si sono visti notevoli progressi, in particolare nel tiro da 2 (59% con 26/44) e nei liberi (71% con 10/14). Ancora carente invece il tiro pesante (5/25), che però non ha influito più di tanto sul risultato.

Diversi i protagonisti a seconda delle fasi dell'incontro, anche qui conferma di come l'impresa sia di tutta la squadra nel suo complesso e non di singoli giocatori. Vanno però ricordate le prove di Riccardo Azzano (al top score stagionale di 16 punti, con 5/6 da 2 e 2/4 da 3), di Lucio Reinaudi (impreciso al tiro, ma capace comunque di finire con 12 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e di Andrea Graziani (sempre poco performante ai liberi, ma autore di 11 punti, con 5/6 da 2, e 9 rimbalzi). Bene anche Federico Gamberini (8 punti, con 4/8 dal campo), Lorenzo Guerri (difesa che ha limitato al massimo il pericolo Vanin e 2 canestri in momenti topici del match) e Tommaso Ranieri (8 punti in 11 minuti).

La cronaca

Grande equilibrio nel primo quarto con Graziani e Azzano che provano a trascinare i compagni, ma i veneti non mollano di un centimetro. Nella seconda frazione Gamberini segna subito 4 punti e smazza un assist a Ranieri, ma il punteggio non si sblocca nemmeno dopo una tripla di Reinaudi. All'intervallo gli ospiti sono sopra di 2. Al rientro entrambe le squadre per i primi 3' sbagliano tutto lo sbagliabile e solo Azzano mette due canestri di pura reattività. Poi a metà terzo quarto il BB2016 prova l'allungo con Guerri, Lusvarghi e Reinaudi (10-4); quindi una bomba di Tinsley a pochi secondi da fine periodo porta al +8, massimo vantaggio in parte vanificato da una tripla allo scadere di Vanin, con fallo e tiro libero aggiuntivo trasformato. L'ultimo quarto si apre con un fallo sul tiro pesante dell'argentino rossoblu che fa 3/3 dalla lunetta. Sulla rimessa ancora Reinaudi ruba la palla e segna in sottomano. Altri due canestri da sotto di Ranieri e il +13 è servito.

Ma Montebelluna non ci sta: controparziale di 10-2 e a 5' minuti dalla fine le lunghezze di vantaggio sono solo 5. Le squadre difendono alla morte, per quasi 2 minuti non si segna. A 16” dal termine ancora Reinaudi con grande senso della posizione prende uno sfondamento decisivo. Nell'azione successiva Tinsley viene mandato in lunetta e fa 2/2. All'ultimo secondo la ciliegina, con il tiro da metà campo di Azzano che trova la retina e fissa la netta vittoria del BB2016.

Con questa “garra” e con la ritrovata coesione di squadra si stanno così riaprendo scenari che solo due settimane fa parevano alquanto improbabili. I primi due posti per i playoff sono infatti a soli due punti e quindi i giochi sono completamente riaperti.

Proprio la Blu Orobica Bergamo, ovvero la favorita per il passaggio al terzo turno e nuova capolista, sarà la prossima avversaria dei ragazzi di Lunghini, un incontro che appare fondamentale per il futuro rossoblu. L'appuntamento è per sabato 16 marzo, alle ore 20.30, al Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26).

Tabellino

Parziali Montebelluna-BB2016: 22-22; 38-40; 53-57.

Bologna Basket 2016: Tinsley 10, Reinaudi 12, Gamberini 8, Bianchini ne, Graziani 11, Ranieri 8, Guerri (cap.) 4, Lusvarghi 8, Azzano 16, Zedda. All. Lunghini.

Montebelluna Basket: Vanin 8, Grani 6, Cazzolato (cap.) 22, Durante ne, Crivellotto, Borsetto 5 , Da Rin 15, Rossato 2, Deganello, Cecchinato 6, Milani 3. All. Osellame.