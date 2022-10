Il Bologna basket 2016 comincia la stagione a Scandiano contro il basket 2000 Reggio Emilia

Dopo una lunga attesa di quasi 4 mesi, ricomincia la stagione sul parquet del Bologna Basket 2016. Quest’anno i rossoblù sono impegnati nella C Gold regionale, con l’aspirazione a salire di categoria nella C Interregionale che verrà istituita il prossimo anno. Per la prima sfida il BB2016 incontrerà in trasferta un avversario di rango, il Basket 2000 R.E., domenica 2 ottobre alle 18.00 al Palaregnani di Scandiano (Reggio Emilia).

Alla guida della squadra bolognese è rimasto il coach Giovanni Lunghini, mentre sul fronte del roster sono stati confermati Eugenio Beretta, Luca Fontecchio, Andrea Graziani e Lorenzo Guerri, affiancati dai giovani Edward Oyeh e Matteo Tripodi.

La squadra è stata poi rinforzata con giocatori di qualità: da Borko Kuvecalovic, Thomas Tinsley e Simone Conti, fino a Iheb Ben Salem, Giovanni Ghini e Giulio Ballini.

Come detto, la trasferta a Scandiano si presenta impegnativa, su un campo sempre insidioso e contro una delle squadre più attrezzate per vincere il campionato. Agli ordini come l’anno passato di Davide Diacci, l’organico reggiano si è ulteriormente potenziato con il ritorno del centro lituano Sakalas e l’ingaggio dell’italo-argentino Merlo. Ma i ragazzi di Lunghini hanno tutte le intenzioni di cominciare la stagione partendo col piede giusto.

Arbitreranno la gara Giovanni e Francesco Femminella.