Euroleague, Fenerbahce-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Nuova sfida esterna, in Euroleague, per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi. La Segafredo, giovedì 25 gennaio, all'Ulker Sports And Event Hall di Istanbul , affronta il Fenerbahce. La squadra turca, attualmente, è al quinto posto della classifica con una statistica di 13 vittorie e 9 sconfitte.

L'obiettivo della Virtus Bologna è dare continuità alla vittoria interna contro l'Asvel e festeggiare al meglio l'arrivo della seconda figlia di Marco Belinelli. Ma non sarà facile, il parquet del Fener è uno dei più suggestivi e difficili d'Europa ma le Vu Nere, terze in classifica dietro a Real Madrid e Barcellona con 15 vittorie e 7 sconfitte hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa proprio il Coach delle Virtus Luca Banchi e Jordan Mickey. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Mickey

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della trasferta in Turchia : “Andiamo ad Istanbul consapevoli di trovare una squadra in un ottimo momento di forma e che, soprattutto sul proprio parquet, si sta dimostrando quasi imbattibile. Quella che sulla carta può sembrare essere una missione estremamente complessa, dovrà servirci da stimolo ad interpretare la gara con personalità ed intensità, come si addice a sfide così stimolanti. Il Fenerbahce cercherà di prendere vantaggio da quintetti estremamente fisici e versatili, caratterizzati da spiccatissime qualità realizzative, motivo per cui dovremo dimostrarci pronti e coesi per resistere alle sollecitazioni di una partita, che desideriamo interpretare correttamente.”

Il prepartita di Jordan Mickey: “Il Fenerbahce è una grande squadra, ci aspetta una partita dura. Dovremo stare attenti in difesa, soprattutto sul loro tiro da tre punti e anche sui loro esterni. Dovremo essere pronti fin da subito per quella che si preannuncia essere una battaglia tosta.”

Fenerbahce Beko Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna, come vederla in tv e in streaming

Fenerbahce Beko Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due giovedì 25 gennaio, ore 18.45 Ulker Sports And Event Hall (Istanbul).

Arbitri: MATEJ BOLTAUZER, OLEGS LATISEVS, STEVE BITTNER.

Indisponibili: Dobric, Cacok, Shengelia.