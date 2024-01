Euroleague, la Virtus non molla mai e piega l'LDLC ASVEL Lyon

La Virtus Segafredo Bologna mette in piede una grande rimonta nell’ultimo periodo (vinto per 28-9) e piega l’LDLC ASVEL Lyon Villeurbanne con il punteggio finale di 73-63 nel Round 22 di Euroleague, tornando alla vittoria continentale e salendo ad un record di 15-7.

Per le Vu Nere decisivi i 19 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 7 falli subiti di Hackett (29 di valutazione), i 18 punti di capitan Belinelli e i 12 punti di Cordinier, oltre all'energia sulle due metà campo di Pajola e Polonara.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - I padroni di casa partono fortissimo, dato che Mickey manda a bersaglio una tripla e i primi guizzi di Cordinier e Belinelli siglano il 7-2 d’avvio.

Dopo una tripla di Luwawu-Cabarrot, Hackett manda a bersaglio un tiro dal palleggio e Dunston inizia a salire in cattedra nei pressi del ferro avversario, aprendo anche lo spazio al tiratore Belinelli e propiziando l’allungo sul 16-7.

Al termine del quarto, Thomas e Lauvergne cercano di sfruttare la loro energia sotto i tabelloni ma un tap-in di Cordinier a fil di sirena tiene comodamente avanti la Segafredo (19-10 dopo 10’).

Successivamente, la Virtus non riesce a tenere a freno Lauvergne e Fall e una tripla di Lee spegne gli effetti di un canestro dall’angolo di Belinelli e riporta l’ASVEL a un solo possesso di distanza (22-19). Dopo un palleggio arresto e tiro di Hackett, Ndiaye e Fall completano la risalita transalpina e Thomas dal post-basso mette la firma sul sorpasso del 24-26.

Dopo altri canestri da vicino di Fall, Hackett scuote la Segafredo con un fondamentale gioco da tre punti, prima che altri due tiri liberi mandati a bersaglio da Fall rinforzino il vantaggio di Villeurbanne (27-32 dopo 20’).

In avvio di ripresa, Luwawu-Cabarrot e Fall combinano efficacemente raffreddando immediatamente una Segafredo Arena accesa da una bella virata di Mickey e da una tripla di Cordinier (34-40). La Virtus continua comunque a faticare con Lee che si incunea nella difesa avversaria e ruba il pallone che regala a Lighty il layup del massimo vantaggio (37-48).

Con il solito Cordinier e soprattutto Mickey, comunque sia, Bologna sfrutta le migliori azioni difensive capitalizzando in attacco con la versatilità del numero proprio numero 25 accorciando sul 45-50.

Al termine del quarto, Lauvergne sale di nuovo in cattedra dal post-basso e combina con Thomas riallargando il gap tra le squadre (45-54 dopo 30’). La Virtus non vuole comunque mollare, Pajola dall’angolo e Polonara con un gran tap-in schiacciato provano a spingere di nuovo i padroni di casa e Lundberg, in seguito, si iscrive al match con la bomba del 53-56 a meno di 7’ dal termine.

La gran risalita dei padroni di casa viene incendiata da una super stoppata di Polonara ai danni di Paris Lee, una bomba in transizione di Hackett e un super recupero di Pajola per l’appoggio di Lundberg del 60-56 con meno di 4’ sul cronometro.

Dopo una coppia di liberi di Belinelli, Thomas dalla lunetta scuote i francesi ma ancora Belinelli dall’angolo punisce Lee e compagni con la tripla dall’angolo del +6 entrando negli ultimi 120” di partita. Ci pensano poi ancora il capitano della Segafredo e lo scatenato Hackett a far allungare ulteriormente i padroni di casa fino al 73-63 conclusivo.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Virtus Segafredo Bologna vs ASVEL Lyon-Villeurbanne 73-63 (1Q 19-10 – 2Q 27- 32 3Q 45-54)

Virtus Bologna: CORDINIER 12, LUNDBERG 6, BELINELLI 18, PAJOLA 3, MASCOLO, LOMAZS, HACKETT 19, MICKEY 9, POLONARA 2, ZICIC, DUNSTON 4, ABASS.

ASVEL Lyon-Villeurbanne: SCOTT 2, THOMAS 7, LEE 14, LAUVERGNE 9, LUWAWU-CABARROT 7, DALLO, JACKSON, FALL 17, LIGHTY 2, NDIAYE 5, YAACOV.

ARBITRI: PERUGA CARLOS, PEERANDI RAIN, SILVIA SERGIO.

GLI HIGHLIGHTS