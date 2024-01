Euroleague, la Virtus nel primo tempo scava il solco e nella ripresa gestisce

Terza vittoria consecutiva per la Virtus Segafredo Bologna che nel 19° turno di Euroleague espugna Berlino battendo l'Alba 83-68.

Partenza fulminante della squadra di Luca Banchi con un primo quarto chiuso avanti di 17 lunghezze. Le Vu Nere controllano nella ripresa e blindano il secondo posto con un record di 13-5.

La Virtus torna in campo mercoledì alle ore 20.05, quando renderà visita al Maccabi Tel Aviv.

La partita

Fonte (Ufficio Stampa LBA) - Pronti via e Cordinier e Belinelli sorprendono in transizione i tedeschi, Matteo Spagnolo si carica l’ALBA sulle spalle con le sue iniziative dal palleggio ma poi Shengelia tiene avanti la Segafredo sul 5-9 e lancia un gran break bianconero di 0-16; Berlino subisce infatti l’ondata avversaria ispirata anche da un super Dunston, due triple dello scatenato Belinelli e un concreto Hackett al ferro.

La bomba di Thomas dell’8-21, in seguito, scuote i padroni di casa, Pajola dall’angolo e uno scatenato Shengelia dal post aggiornano il massimo vantaggio sul +18, prima che Procida segni il libero che chiude i 10’ iniziali sul 9-26. Una tripla di Mattisseck spera di accendere l’ALBA ma la Virtus è spietata con Lundberg a realizzare un palleggio arresto e tiro, Zizic a prendersi di prepotenza il pitturato e poi Pajola si butta dentro e firma il gioco da tre punti del 14-35.

Successivamente Abass manda a bersaglio due triple consecutive dall’angolo facendo volare gli ospiti sul +25, Wetsell e Thiemann scuotono un minimo i teutonici dalla lunetta e poi la bomba di Hackett e il primo canestro di Lomasz in maglia Virtus sigla il 22-48. Al termine del tempo, una tripla di Wetsell e il versatile Thiemann accorciano un minimo le distanze per l’ALBA (27-48 dopo 20’).

Il secondo tempo comincia tutto all’insegna dei tedeschi e delle uscite dai blocchi di Thomas, Koumadje segna anche da sotto, Dunston scuote la Virtus con due inaspettate bombe e poi Delow e Brown ribattono con la stessa moneta per il 40-54. Successivamente a una coppia di liberi di Hackett e a una bell’affondata di Dunston in contropiede ribatte Sterling Brown, che manda a bersaglio un’altra bomba e altri centri dalla lunetta, prima che Spagnolo sigli il canestro al ferro del -9.

Lundberg ferma poi il momento difficile bolognese con un jumper e una tripla pesantissima, arginando Koumadje e compagni e chiudendo il quarto con i pesanti punti del 51-63 dopo 30’. Con una gran tripla di Abass e il verticale Cordinier a rimbalzo, la Virtus ferma l’inerzia tedesca e sfrutta un bel movimento dal post di Zizic vale il 53-69.

Successivamente, la Segafredo riprende di nuovo il largo con un jumper di Lundberg e un tap-in di Polonara, chiudendo così anticipatamente la contesa. Finisce 68-83.

Il commento di Coach Banchi

Soddisfatto al termine dell'incontro coach Banchi: "E' una vittoria molto importante ed impressionante per il modo in cui la nostra squadra ha affrontato l'avversario, abbiamo raccolto un ottimo vantaggio durante i primi 20 minuti. Dopo l'intervallo ci aspettavamo che l'Alba rispondesse, reagisse e non siamo stati così aggressivi come nel primo tempo e questo è costato energia. Ma abbiamo controllato bene, sia prima della fine del terzo che dell'intero quarto periodo la loro voglia di rivalsa. E abbiamo chiuso questa prima delle due doppie settimane consecutive con due vittorie importanti. E ora passiamo alla prossima gara".

Il tabellino e gli highlights

ALBA Berlin vs Virtus Segafredo Bologna: 68 – 83 (Q1 9 – 26; Q2 27 – 48; Q3 51 – 63)

ALBA Berlin; Brown 12, Procida 1, Spagnolo 13, Wetzell 7, Delow 3, Mattisseck 5, Schneider, Thomas 8, Koumadje 6, Rapieque ne, Thiemann 13, Bean. Coach: Gonzalez

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 3, Lundberg 11, Belinelli 9, Pajola 6, Mascolo, Lomazs 2, Shengelia 12, Hackett 10, Polonara, Zizic 7, Dunston 12, Abass 9. Coach: Banchi

Arbitri: JORDI ALIAGA, TOMASZ TRAWICKI, MARKO JURAS.

