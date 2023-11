Euroleague, la Virtus si perde nel secondo tempo ed incassa la quarta sconfitta

Finisce nel peggiore dei modi la trasferta in terra teutonica della Virtus Segafredo Bologna. Finisce con una sconfitta, la quarta in regular season di Euroleague su undici incontri.

Una sconfitta evitabile, forse immeritata, se non altro per la dimensione, ma di certo cocente perché oltre a togliere certezze fa scivolare i bianconeri di una posizione e allontanandoli dalla vetta.

Finisce 70-66 al termine di 40' minuti dove la Virtus ha avuto più volte la possibilità di scappare via ma ad ogni occasione quasi in modo scientifico riesce a far rientrare in gioco i tedeschi cedendo poi nel finale.

Solita grande prova di Belinelli e Shengelia che combinano 36 punti, rispettivamente 21 e 15 ben supportati da Dunston che chiude in doppia cifra ma con gli altri che compagni che sono apparsi stanchi ed appannati. Come dimostra del resto il tabellino finale.

La partita

Parte bene, benissimo, la Virtus che al termine del primo quarto è avanti di +8, 20-28 il parziale. Nel secondo quarto i padroni di casa si assestano meglio in campo, macinano punti e accorciano il divario fino al 44-46 con cui si chiude il primo tempo, 24-18 il parziale.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Segafredo dà i primi chiari segni di cedimento e si fa prima raggiungere e poi superare da un Bayern che mostra un Ibaka in forma scintillate. Il quarto si chiude 26-20 mentre il tabellone dell'Audi Dome al minuto 30 recita Bayern 70, Virtus 66.

Nel quarto finale la squadra di Banchi cede di schianto, saranno solo 10 i punti nella frazione mentre il Bayern spinge forte sull'acceleratore, piazza un parziale di +10 e va vincere il match con un netto 90-76.

Il tabellino

FC Bayern Munich vs Virtus Segafredo Bologna: 90 – 76 (Q1 20-28; Q2 44-46; Q3 70-66)

FC Bayern Munich: Weiler-Babb 8, Franscisco 13, Edwards 12, Weidemann, Giffey 4, Bonga 10, Ibaka 24, Wimber, Brankovic 7, Kharchenkov ne, Booker 12, Gillespie.

Coach: Laso

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Lundberg 3, Belinelli 22, Pajola 3, Smith 3, Dobric 2, Cacok 2, Shengelia 15, Hackett 6, Mickey 5, Dunston 10, Abass ne.

Coach: Banchi

Arbitri: SRETEN RADOVIC, JAKUB ZAMOJSKI, SAULIUS RACYS.