Euroleague, la Virtus lotta nonostante le assenze: ma il Fenerbahce ha la meglio

La Virtus Segafredo Bologna si arrende 88-75 sul campo del Fenerbahçe Beko Istanbul nel Round 23 di Eurolague e scende ad un record di 15-8 (perdendo anche il vantaggio degli scontri diretti, dato che i felsinei all'andata avevano vinto il +8). Ai bianconeri non sono bastati i 17 punti di Lundberg e i 12 di Abass.

Al termine della gara con il Fenerbahce, Coach Banchi ha commentato così la partita in conferenza stampa: “Una partita che il Fenerbache ha giocato con maggiore continuità per tutti i 40 minuti. Siamo davvero dispiaciuti per il modo in cui siamo entrati in campo nel terzo periodo, come prevedibile con l’urgenza di migliorare qualcosa a livello difensivo".

E ancora: "Perché, ovviamente, nei primi 20 minuti abbiamo sofferto la presenza sotto canestro di Motley poi, nel terzo periodo, il livello della loro aggressività, la crescita, la maggiore fisicità che non abbiamo superato come previsto e come preparato, ha fatto si che perdessimo la nostra disciplina, quella che ci ha permesso nei primi 20 minuti di giocare precisi in attacco".

"Siamo diventati più esitanti senza condividere la palla in modo corretto e questo ha dato al Fenerbahce la possibilità di indirizzare la partita verso di loro. Dobbiamo andare avanti e sfruttare questo tipo di momento della partita per trovare la consistenza per competere e rimanere in gara, perché credo che, soprattutto nel primo tempo e poi naturalmente durante l’ultimo quarto, per tre quarti della partita siamo stati abbastanza solidi per stare qui e fare la nostra partita”.

LA PARTITA

Dopo un botta e risposta in avvio tra Abass e Papagiannis da tre punti, Motley e Guduric bucano la difesa bianconera con i loro tagli al ferro ma un bel tiro in corsa di Dunston tiene la Segafredo in scia (9-7). Il sorpasso degli ospiti viene poi completato dal primo guizzo di Mickey sotto i tabelloni, una gran tripla e l’assist per Dunston di Hackett, che vale l’11-15 a tabellone.

Dopo un timeout chiamato da coach Jasikevicius, Motley continua a caricarsi i turchi sulle spalle sfruttando la sua rapidità sotto i tabelloni ma una super tripla di Pajola e il concreto Lundberg lasciano ancora avanti Bologna (17-20). Nonostante poi Madar sigli una coppia di liberi, il quarto si chiude con le note alte per i felsinei, grazie ad un appoggio di Zizic e al gioco da tre punti di Lundberg del 21-25.

Con un’altra bomba di Pajola e una bella penetrazione di Cordinier, la Virtus allunga anche sul +9, sebbene poi i lunghi Noua e Sanli combinino per i canestri che rimettono il Fenerbahçe a stretto contatto (28-30). A seguito di un’accelerazione di Hackett e di un tiro libero firmato da Guduric, i gialloblu ribattono con un break di 11-0 aperto da Guduric, contornato dalle iniziative in transizione di Wilbekin e chiuso dal tiro in corsa di Calathes del +4, prima che Cordinier inneschi Lundberg per la fondamentale tripla del 39-38.

Un gioco da tre punti e un’altra bomba di Wilbekin, tuttavia, spingono i padroni di casa sul +5, Mickey sblocca gli ospiti con dei tiri liberi ma ancora Wilbekin dall’arco sulla sirena manda negli spogliatoi Istanbul avanti 52-47.

Il secondo tempo si apre con una penetrazione vincente di Calathes e un tap-in di Noua del +9, Hackett scuote i suoi con un tiro cadendo all’indietro ma Guduric, Wilbekin e Motley fanno proseguire l’allungo gialloblu aggiornando il massimo vantaggio sul 64-49. Con un tap-in di Cordinier la Segafredo si sblocca, Sanli risponde sfruttando i suoi centimetri e Lundberg realizza un bel layup che però ribadisce solo il -15 Virtus.

Al termine del periodo, Madar anche si iscrive al match per il Fenerbahçe per il +18, Zizic ribatte con il gioco da tre punti del 71-56 dopo 30’. A seguito di un botta e risposta dal perimetro tra Abass e Papagiannis, Cordinier e Hackett realizzano dei bei tiri dalla media e un volo di Abass in contropiede in un amen la Segafredo accorcia sul 73-65.

Un gancio di Papagiannis scuote i padroni di casa e i conigli dal cilindro pescati da Motley e Dorsey spengono i tentativi di rimonta bolognesi (79-67 a poco più di 4’ dalla fine). Con un altro floater di Wilbekin e una bomba di Noua, in seguito, il Fenerbahçe chiude definitivamente la contesa. Finisce 88-75.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Fenerbahce Beko Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna: 88 – 75 (Q1 21 – 25; Q2 52 – 47; Q3 71 – 56)

Fenerbahce Beko Istanbul: Motley 23, Hazer ne, Wilbekin 15, Sanli 8, Papagiannis 7, Mahmutoglu, Noua 9, Guduric 10, Dorsey 4, Calathes 5, Madar 7.

Coach: Jasikevicius

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Lundberg 17, Pajola 7, Mascolo ne, Lomazs 1, Hackett 11, Menalo ne, Mickey 6, Polonara, Zizic 5, Dunston 4, Abass 12.

Coach: Banchi

Referees: MATEJ BOLTAUZER, OLEGS LATISEVS, STEVE BITTNER.

GLI HIGHLIGHTS