Euroleague, Virtus-Bayern: come vederla in tv e in streaming

Il 2024 di Euroleague per Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi si apre, all'Arena, nel primo match del girone di ritorno della Regular Season della competizione. Ospite di serata il Bayern Monaco di Pablo Laso attualmente al dodicesimo posto con una statistica di otto vittorie e nove sconfitte.

Obiettivo per le Vu Nere tenere l'ottimo passo mostrato finora, un passo che ha messo la Segafredo al secondo posto assoluto alle spalle del solo Real Madrid. Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa proprio il Coach delle Virtus Luca Banchi e la nuova guardia del roster Lomazs. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Lomazs

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida con il Bayern: “Il nostro girone di ritorno di EuroLeague inizia con la sfida al Bayern Monaco, squadra capace di batterci sfruttando la loro fisicità e la presenza in area su entrambe le metà campo".

E ancora: "La gara di andata dovrà servirci da stimolo a correggere gli errori commessi, traendo impulso dall’ arrivo di nuovi giocatori, pronti a dare fin da subito il loro contributo per far fronte all’emergenza infortuni e permettere alla squadra di mantenere lo standard di rendimento evidenziato in questa prima parte di stagione".

"Approcciamo questa gara con fermezza, disciplina e consapevolezza - conclude Banchi - che il Bayern potrà mettere in campo il suo enorme potenziale, ma dovrà trovare una Virtus determinata a rispondere alle avversità con una prestazione autorevole, sospinta dall’instancabile sostegno del popolo bianconero”.

Gli fa eco il nuovo acquisto Lomazs: “Abbiamo analizzato la partita dell’andata e abbiamo avuto modo di vedere gli errori che abbiamo commesso. Dobbiamo risolvere le problematiche che abbiamo avuto in quella gara, sicuramente anche i nostri tifosi ci aiuteranno. Sarà anche la mia prima partita con la Virtus, sarà difficile dormire stasera.”

Virtus Segafredo Bologna-Bayern Monaco, come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs FC Bayern Munich. Palla a due, mercoledì 03 gennaio 2024, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Arbitri: UROS NIKOLIC, MARIO MAJKIC, ALBERTO BAENA.