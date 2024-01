Vittoria importantissima per le Virtus che si impone sul Villeneuve

Grandissima vittoria per la Virtus Segafredo Bologna, che al termine di un match molto combattuto ha la meglio su Villeneuve D’Ascq per 65-62.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Nella prima parte di match la sfida tra le due squadre si gioca tutta dentro l’area: agli appoggi di Diaby risponde infatti Francesca Pasa con le sue incursioni in contropiede. La numero sei segna sei punti in cinque minuti e contribuisce, insieme a Peters e Zandalasini, al primo tentativo di allungo della Virtus sul 14-6.

Villeneuve D’Ascq chiama timeout, ma non c’è modo di fermare Pasa (12 punti in dieci minuti), che al rientro in campo trova le prime due triple di serata, che portano la Virtus sul +10 (20-10). Bologna tiene bene anche in difesa e anche se fa un po’ riavvicinare le avversarie chiude comunque il primo quarto davanti 22-16

Nel secondo periodo, a causa di due palle perse consecutive da parte delle bianconere, Villeneuve D’Ascq risale fino al -1 (24-23), ma è di nuovo Francesca Pasa a rimettere un possesso pieno tra le due formazioni. Con Peters Bologna vola di nuovo sul +6 (29-23), ma Diaby e Zellous tengono sempre a contatto la squadra francese, che in diverse occasioni tocca di nuovo il -2: la tripla di Zellous chiude infatti il secondo quarto proprio sul 38-36.

La Virtus perde tre palloni in meno delle sue avversarie e sfiora il 43% da tre punti, a fronte del 14% delle avversarie. Pasa è l’MVP del primo tempo con 16 punti e un perfetto 7/7 dal campo, mentre Shavonte Zellous è la migliore delle ospiti con 11 punti. Al rientro in campo la squadra francese impatta subito con Diaby, ma per due occasioni consecutive sbaglia l’attacco del potenziale sorpasso e la Virtus ne approfitta per rimettere la testa davanti con la tripla di Zandalasini (45-44).

Diaby e Salaun però rispondono subito e, con due appoggi consecutivi, portano Villeneuve D’Ascq in vantaggio per la prima volta nel match (45-46). Il proseguo del quarto è un botta e risposta continuo tra le due squadre, una serie di sorpassi e controsorpassi che si interrompe quando la Virtus trova tre punti di vantaggio grazie ai liberi di Cox, che chiudono il terzo quarto sul 53-50. Con la tripla di Salaun le ospiti ritrovano il vantaggio (55-56) all’inizio dell’ultima frazione, ma Burke sbaglia la tripla successiva e Pasa ne approfitta per la penetrazione che sancisce sia il suo ventesimo punto di serata sia il sorpasso della Virtus (57-56).

Peters dalla lunetta firma il +5 (61-56), ma poi la Virtus per tre minuti non riesce più a segnare. Villeneuve D’Ascq sfrutta l’antisportivo fischiato a Pasa e il canestro di Diaby per riportarsi davanti (61-62) a due minuti dalla fine e Bologna è costretta al timeout. Pasa dalla lunetta ridà il vantaggio a Bologna, poi Burke sbaglia e la Virtus ha il possesso per andare davanti, ma Pasa perde palla. Villeneuve D’Ascq ha dunque di nuovo il pallone per il vantaggio, ma Zellous sbaglia la tripla.

Coach Vincent chiama timeout per organizzare l’azione con otto secondi sul cronometro e al rientro in campo le ospiti fanno subito fallo: ancora Pasa è glaciale dalla lunetta. Al rientro da un altro timeout a Zellous viene fischiato fallo in attacco e Bologna ha la possibilità di chiuderla, ma stavolta Pasa fa 0/2 ai liberi. Dall’altra parte però anche Villeneuve sbaglia dalla lunetta e la Virtus si porta a casa una vittoria importantissima per 65-62.

Pasa è la top scorer del match con 24 punti e 9/11 dal campo, ma sono buone anche le prove di Zandalasini (15) e Peters (10). Bologna scende nelle percentuali al tiro, ma sfrutta le ben 23 palle perse delle avversarie e in classifica aggancia proprio le francesi e Polkowice al terzo posto.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EuroLeague Women, regular season, round 11 Virtus Segafredo Bologna vs ESBVA Villeneuve d’Ascq: 65-62 (1Q 22-16, 2Q 38-36, 3Q 53-50)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 24, Peters 10, Cox 5, Rupert 4, Barberis 3, Dojkic n.e., Andrè 2, Zandalasini 15, Orsili, Consolini 2.

ESBVA Villeneuve d’Ascq: Zellous 12, Smalls 7, Gueye, Heriaud, Abraham, Mununga 4, Diaby 16, Burke 9, Salaun 9, Lisowa Mbaka 5.

Arbitri: GAJDOSZ Paulina Karolina – GRBIC Goran – GÜNGÖR Cisil

GLI HIGHLIGHTS