Final Eight, disastro Virtus perde con la Reggiana ed esce dalla Coppa Italia

La UNAHOTELS Reggio Emilia conquista il terzo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 della Coppa Italia contro la Virtus Segafredo Bologna. Per la squadra di Coach Banchi, che cade nel finale sotto i colpi di Galloway un vero e proprio disastro. Salta, in malo modo il primo obiettivo stagionale.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio LBA) - Faye (16 punti e 6 rimbalzi) inizia regalando spettacolo con i suoi voli sopra al ferro, Dunston e Cordinier ribattono mostrando i muscoli nel pitturato e poi le bombe di Shengelia e Belinelli lanciano il primo allungo bianconero (10-4).

Altri due pick and roll che coinvolgono Faye fanno esultare la UNAHOTELS ma altre due bombe ben costruite in casa Virtus portano Bologna avanti in doppia cifra (17-7).

Successivamente, Reggio Emilia piazza un break di 0-8 impreziosito ancora da Faye e dai centri dalla distanza di Smith (9 punti), ma Lundberg chiude i 10’ iniziali con la tripla dall’angolo del 20-15.

La Segafredo poi si affida alla versatilità dei propri lunghi Mickey e Shengelia e una folata di Lundberg spegne il talento avversario di Smith per il 27-19. Dopo un jumper di Grant, Polonara manda a bersaglio una bella tripla e il primo guizzo di Galloway (20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, 27 di valutazione) dal palleggio non fa perdere ulteriore terreno ai biancorossi (31-23).

Dopo un botta e risposta tra Lundberg e Weber (10 punti e 6 assist), Galloway continua a mettersi in proprio dal palleggio firmando due canestri consecutivi e un bel recupero di Weber permette ai biancorossi di dimezzare lo svantaggio sul 37-32.

Il tempo si chiude con un comodo canestro dalla rimessa di fondo di Vitali (9 punti e 4 rimbalzi), che avvicina ulteriormente la UNAHOTELS sul 37-34.

In avvio di ripresa, Belinelli e Galloway fanno subito valere le loro abilità dal perimetro, un volo di Faye tiene ancora vivissima un’ottima Reggio Emilia, anche considerando il bel jumper del 44-41 di un concreto Weber.

Un’altra incursione di Faye, in seguito, permette anche il riaggancio alla UNAHOTELS ma le incursioni di Shengelia e Belinelli non fanno perdere la testa della partita alla Segafredo, che con un gioco da tre punti del gorgiano si riporta sul +4 (52-48).

Una tripla di tabella di Grant mantiene comunque alta l’attenzione dei biancorossi, Pajola si fa sentire nel pitturato e poi un tap-in di Atkins chiude i 30’ iniziali di partita sul 54-53.

Gli ultimi 10’ del match iniziano al meglio per Reggio Emilia, che mette in ritmo il tiratore Uglietti (8 punti e 5 rimbalzi) dall’angolo e poi un pick and roll chiuso da Faye scrive anche il +4 (54-58).

Nonostante un timeout chiamato da coach Banchi, Uglietti manda a bersaglio un’altra bomba per il 55-61 ma una tripla di Shengelia e un appoggio di Mickey rimettono Bologna sul -1.

Proprio il numero 25 bianconero dalla lunetta riporta avanti i bianconeri, Polonara con un gioco da tre punti spegne gli effetti di una tripla di Vitali ma Galloway è bravo a guadagnare e a segnare i liberi del 65-66 a poco più di 3’ dal termine.

Successivamente, Shengelia segna dalla lunetta, Smith si mette in proprio dal palleggio e una super tripla di Galloway ribatte a Mickey e compagni siglando il +2 a poco meno di 120” dalla fine.

Un errore di Hackett e alcune palle perse della Segafredo, in seguito, non permettono il sorpasso e, anzi, una bomba di Galloway e un contropiede facilmente chiuso da Vitali scrive il 69-76 con 35” sul cronometro.

Una magia di Belinelli dalla punta non fa mollare la Segafredo, Weber viene mandato volutamente in lunetta e segna solo uno dei due liberi a disposizione ma Belinelli stavolta non manda a bersaglio il suo tentativo da tre punti. Galloway e Weber chiudono poi la contesa sul 72-81.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Virtus Segafredo Bologna vs UNAHOTELS Reggio Emilia: 72 – 81 (Q1 20 – 15; Q2 37 – 34; Q3 54 – 53)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Lundberg 9, Belinelli 14, Pajola 6, Dobric, Mascolo, Shengelia 20, Hackett, Mickey 10, Polonara 6, Dunston 5, Abass ne. Coach: Banchi

UNAHOTELS Reggio Emilia: Weber 10, Bonaretti ne, Cipolla ne, Suljanovic ne, Galloway 20, Faye 16, Smith 9, Uglietti 8, Atkins 4, Vitali 9, Grant 5, Chillo. Coach: Priftis

GLI HIGHLIGHTS