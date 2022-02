La rimonta sfuma: Virtus sconfitta a Valencia

La Segafredo prova ad avvicinarsi con Belinelli e Jaiteh, ma viene respinta dalle triple di Prepelic. Ma sale in cattedra Pajola, in difesa e in attacco. E poi Weems, che mette la tripla del -2 sulla sirena di metà partita: 40-38.

Dopo la pausa la Virtus riparte concentrata e va avanti con un 7-0 (40-45). La difesa ora è eccellente, e Weems e Alibegovic firmano il +7. Perso Prepelic per una botta alla mano, l’attacco valenciano va in rottura prolungata, e perde parecchi palloni. E così con una rubata e schiacciata in contropiede di Tessitori e uno slalom di Cordinier sulla sirena, i bianconeri chiudono il terzo quarto avanti di 11, 52-63.

Ultimo quarto: Prepelic è tornato, e Valencia torna a segnare. Sampson trova due canestri pesanti, ma poco dopo fa una grossa ingenuità su Prepelic, con doppio fallo (di cui il secondo antisportivo) che costa 4 tiri liberi. Con la successiva tripla Prepelic segna 7 punti in un’azione e firma il sorpasso (69-67). La Segafredo però resiste, con due gran giocate di Jaiteh e una tripla di Cordinier. E così si arriva a un finale punto a punto, in cui però l’attacco bianconero si blocca completamente. Liberi di Prepelic a 2’49 (71-70), sbaglia Jaiteh, sbagliano Dimitrjevic prima e Prepelic poi. Brutta persa di Cordinier, Rivero segna il +3 (73-70), sbaglia Belinelli, e quando Van Rossom mette la tripla a 40” la partita è finita. La Virtus ci prova ancora con canestro di Belinelli e successivo recupero con canestro di Weems (77-74), ma Van Rossom mette i liberi della sicurezza. Finisce 83-77 (virtus.it).

Valencia Basket vs Virtus Segafredo Bologna 83-77

Valencia Basket: Dimitrjevic 8, Claver 5, Puerto, Prepelic 19, Pradilla 10, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 8, Tobey 7, Dubljevic 5, Hermansson 2, Rivero 7, Labeyrie 7

Coach: Penarroya

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 5, Cordinier 11, Mannion 4, Belinelli 10, Pajola 7, Alibegovic 7, Ruzzier, Jaiteh 6, Alexander, Ceron, Sampson 10, Weems 17

Coach: Scariolo

Arbitri: ILIJA BELOSEVIC, FERNANDO ROCHA, SEBASTIEN CLIVAZ