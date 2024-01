La Virtus rimonta, mette la testa avanti poi nel finale Reggio Emilia ne ha di più

La UNAHOTELS Reggio Emilia sconfigge la Virtus Segafredo Bologna nel derby emiliano e sale a quota 18 punti in classifica. Per la squadra di Coach Banchi è la quinta sconfitta in Campionato una sconfitta che però non pregiudica il terzo posto finale nella griglia per la Coppa Italia Frecciarossa.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Cordinier inaugura il match mostrando il suo talento in avvicinamento, con una tripla ed armando la mano di Pajola (9 punti) per il 2-8 iniziale. Con una bomba dell’ex Hervey (24 punti, 12 rimbalzi e 2 recuperi) e un jumper di Weber (13 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 5 recuperi), Reggio Emilia si mette ufficialmente in partita ma la Virtus è cinica nel punire gli avversari sfruttando Lundberg (20 punti) dall’arco e Shengelia nel pitturato (7-13).

La UNAHOTELS si aggrappa ancora sulle spalle di Hervey e delle sue abilità nel pitturato mentre la Segafredo ha un buon contributo dalla panchina da Lomasz, prima che Atkins realizzi il tiro dalla lunetta del 14-15. Sul finire del periodo, Hackett realizza un libero e poi Hervey chiude un gran primo quarto personale con la bomba del sorpasso sul 17-16.

Successivamente, Weber accende il PalaBigi con due iniziative dal palleggio, Abass (12 punti) ribatte però con una tripla e un tap-in del nuovo volto Zizic pareggia i conti per la Virtus (21-21). Una bomba di Vitali (9 punti) e un canestro dalla media di Atkins ridanno ancora adito all’allungo biancorosso, Cordinier di grande personalità risponde dal palleggio ma il primo squillo di Galloway (13 punti) fa scappare i padroni di casa sul +7 (30-23).

Sul finire del tempo, ancora il numero 9 biancorosso realizza da tre punti mettendo 10 punti tra le squadre ma Lundberg, con penetrazione vincente e gran tripla da 10 metri sulla sirena del quarto, non fa prendere troppo il largo ai padroni di casa (35-29 dopo 20’).

La ripresa comincia con lo spettacolo da oltre l’arco di Hackett da una parte e Vitali dall’altra, prima che Hervey torni a prendersi il palcoscenico da vicino siglando il tiro in corsa del 42-32. Lundberg però non ci sta e continua a segnare da lontano, lasciando poi ad Hackett e Shengelia l’onere di realizzare i liberi del -2 (43-41).

La rimonta Virtus viene poi sigillata dal protagonista Lundberg, che piazza la bomba contro Galloway e compagni e poi Shengelia capitalizza le ottime difese bianconere con la schiacciata del 45-49. Al termine del quarto, Weber e Atkins di orgoglio scuotono la UNAHOTELS ma Abass è glaciale nel sigillare i 30’ iniziali di partita con la tripla del 49-53.

Galloway si carica Reggio Emilia sulle spalle ad inizio quarto periodo, Abass ribatte con una bomba e poi Weber rianima ulteriormente il PalaBigi con il gioco da tre punti del 54-56. Successivamente, Abass e Pajola realizzano ancora dall’arco e rendono vane le iniziative del solito Weber nel tenere più vicina la UNAHOTELS (58-63).

Ci deve pensare quindi Smith a tenere viva la contesa e in un amen Faye concretizza il recupero che viene convertito da Vitali nell’appoggio del sorpasso, prima che Hervey torni a mettersi in moto con la tripla del +4 a 4’ e mezzo dalla fine. Pajola non riesce a interrompere il momento difficile bianconero ed Hervey ne approfitta mandando a bersaglio un’altra super bomba per il 70-63 a 3’ dal termine.

Pajola poi dalla lunetta riesce a bloccare il break locale di 12-0, Abass e Lundberg falliscono degli importanti tentativi dall’arco e poi lo stesso danese riesce solo ad accorciare sul -4 a 30” dal termine. La contesa viene sigillata poi dall’ex Hervey che dalla lunetta chiude la partita sul 72-66.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

UNAHOTELS Reggio Emilia vs Virtus Segafredo Bologna: 72 – 66 (Q1 17 – 16; Q2 35 – 29; Q3 49 – 53)

UNAHOTELS Reggio Emilia: Weber 13, Camara ne, Cipolla ne, Hervey 24, Galloway 13, Faye 3, Smith 4, Uglietti, Atkins 6, Vitali 9, Grant, Chillo. Coach: Priftis

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg 20, Pajola 9, Mascolo, Lomasz 1, Shengelia 7, Hackett 6, Menalo ne, Polonara, Zizic 3, Dunston 1, Abass 12.

Coach: Banchi

Arbitri: LO GUZZO C. – PAGLIALUNGA F. – BETTINI G.

GLI HIGHLIGHTS