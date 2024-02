La Virtus liquida Treviso con un netto 61-100, Banchi: "La squadra ha tenuto alta la tensione"

La Virtus Segafredo Bologna si impone nettamente contro la NutriBullet Treviso Basket nel match che chiude il programma della 19ª giornata. Le parole di Coach Banchi al termine della sfida con Treviso: “Una partita che siamo stati capaci di ben interpretare, subito indirizzata correttamente cercando di coinvolgere i nostri lunghi, toccando l’area con buona continuità. Un momento di smarrimento complice, le troppe palle perse anche frutto di falli in attacco che ci hanno tolto un po’ il ritmo. E stata molto brava Treviso in quel frangente a dare ritmo ai suoi tiratori, ai loro realizzatori. Poi abbiamo ritrovato fin da inizio secondo quarto quell’intensità di gioco che ci ha permesso di scavare un solco, che si è rivelato decisivo. La squadra ha tenuto alta la tensione, come è importante per noi, giocando con questa frequenza. Abbiamo avuto minutaggi spalmati e la possibilità di distribuire il carico, soprattutto in settimane di questo livello di difficoltà, dove l’ intensità è determinante”.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partono fortissimo i bianconeri, che sfruttano le uscite dai blocchi di Belinelli (14 punti), le folate di Cordinier (8 punti) in contropiede e i liberi di Shengelia (11 punti) per lo 0-7 iniziale, prima che un tap-in di Paulicap sblocchi i veneti.

I centri da tre punti di Robinson (12 punti) e Bowman (11 punti e 4 recuperi) incendiano comunque il Palaverde e cinque punti consecutivi di Olisevicius pareggiano subito i conti a quota 12 contro Belinelli e compagni, lasciando poi ancora a Robinson l’onere di firmare la tripla del sorpasso sul 15-14.

La potenza di Allen e l’infallibile Robinson portano anche sul +6 i biancoblu, Zizic (15 punti e 7 rimbalzi) scuote la Virtus con la sua tecnica dal post-basso ma Harrison (12 punti) si sblocca con due super canestri per il 25-19. A chiudere il periodo ci pensa infine Mickey (14 punti e 5 rimbalzi), che taglia nel pitturato per il 25-21 dopo 10’.

Con l’asse Lundberg – Mickey sulle due metà campo, la Virtus annulla immediatamente lo svantaggio da Allen e compagni, Camara si muove però bene nel pitturato e regala una super schiacciata in transizione, lasciando avanti la NutriBullet (31-29).

Successivamente, comunque sia, la Segafredo alza i giri del proprio motore cavalcando il tiratore Lundberg, il presente Mickey in area e Lomasz (10 punti) e Abass in transizione, sigillando così un break di 0-12 interrotto solo dalla bomba di Robinson del 34-41.

Bologna chiude in seguito il tempo siglando altri 10 punti consecutivi, tirando fuori il meglio dalla tecnica di Mickey, dalla mira dalla distanza di Lomasz e da Mascolo (8 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e dalla sua energia (34-51 dopo 20’).

In avvio di ripresa, Shengelia e soprattutto Mickey continuano a dare spettacolo sulle due metà campo e una gran tripla di Belinelli fa volare i bianconeri sul +28.

Successivamente, cala l’intensità del match e Shengelia e Cordinier ne approfittano per segnare agevolmente da sotto, Harrison fa lo stesso dall’altra parte del campo e Shengelia poi sigla la super affondata del 39-72.

Sul finire del quarto, Bowman e Harrison scuotono un minimo la retina per la NutriBullet e Hackett e Zizic rispondono al guizzo di Camara, prima che Belinelli chiuda il periodo sul 50-80 con un’altra sua tripla. Negli ultimi 10’ di partita si svuotano le panchine da entrambe le parti e la Segafredo può chiudere agevolmente sul 61-100.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Nutribullet Treviso Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 61 – 100 (Q1 25 – 21; Q2 34 – 51; Q3 50 – 80)

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 11, Zanelli 3, Harrison 12, Torresani 2, Faggian, Robinson 12, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 2, Allen 4, Camara 6, Olisevicius 5, Paulicap 2. Coach: Vitucci

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 8, Lundberg 5, Belinelli 14, Pajola ne, Mascolo 8, Lomazs 10, Shengelia 11, Hackett 6, Mickey 14, Polonara 4, Zizic 15, Abass 5. Coach: Banchi

GLI HIGHLIGHTS