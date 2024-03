La Fortitudo si fa recuperare dalla Sebastiani Rieti e cede altri due punti

Nell'ultimo match prima della Final Four della Coppa Italia di Serie A2 la Fortitudo Bologna di Coach Caja, incappa nella seconda sconfitta, su quattro sfide giocate, della fase ad orologio.

Una sconfitta beffa, una sconfitta davvero difficile da spiegare e da digerire, una sconfitta che arriva negli ultimi dieci minuti quando gli ospiti piazzano un parziale di 10-25. Un parziale decisivo per rimontare lo svantaggio accumulato nei precedenti 30 minuti e per imporsi in un PalaDozza letteralmente incredulo.

Finisce 70-76 al termine di 40 minuti nei quali non sono bastate le prestazioni in doppia cifra di Ogden, Aradori, Freeman e Panni. Una sconfitta che fa allontanare ancora di più la vetta del Girone Rosso e che al tempo stesso rimette in corsa la Apu Udine per la volata al secondo posto finale.

LA PARTITA

Che sarà un match denso e combattuto lo si capisce già dal primo quarto, una frazione ad alto punteggio, che termina sul 22-21 per i padroni di casa. Nella seconda frazione la Fortitudo si mette meglio metto in campo e allarga un solco importante che, nelle intenzioni dei ragazzi di Caja dovrebbe risultare decisivo.

Il quarto termina 22-14 per la Fortitudo. Le squadre vanno al riposo sul 44-35. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la contesa diventa ancora più intensa e combattuta con la Sebastiani che prova ad accorciare e la EFFE che rintuzza con grande perizia portando la frazione in porto sul 16-16.

Al minuto 30 il tabellone del PalaDozza recita Fortitudo-Rieti 60-51. Nel quarto finale i tifosi della Fortitudo assistono ad uno spettacolo incredibile, uno spettacolo già visto con la Elachem Vigevano ma che, per disdori dei fan dei padroni di casa, termina in modo diverso.

La frazione termina, come accennato, con un netto 10-25 che vale al tempo stesso l'aggancio ed il sorpasso finale. La sfida finisce 70-76 per Rieti, il viatico peggiore per i ragazzi di Caja per immergersi nella settimana della Final Four della Coppa Italia di Serie A2

IL TABELLINO

Flats Service Fortitudo Bologna - Real Sebastiani Rieti 70-76 (22-21, 22-14, 16-16, 10-25)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 17 (3/7, 3/7), Pietro Aradori 14 (2/4, 3/6), Deshawn Freeman 13 (6/7, 0/0), Alessandro Panni 11 (2/2, 2/6), Matteo Fantinelli 9 (4/7, 0/0), Riccardo Bolpin 6 (0/3, 2/4), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/3), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Deshawn Freeman 7) - Assist: 18 (Matteo Fantinelli 10)



Real Sebastiani Rieti: Dustin Hogue 16 (5/6, 0/0), Marco Spanghero 13 (1/2, 3/5), Jazz Johnson 12 (4/7, 0/5), Alvise Sarto 9 (0/1, 3/6), Nazzareno Italiano 9 (0/1, 3/5), Davide Raucci 7 (0/3, 2/2), Danilo Petrovic 7 (1/6, 1/3), Lorenzo Piccin 3 (0/1, 1/1), Andrea Ancellotti 0 (0/3, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Dustin Hogue 8) - Assist: 17 (Andrea Ancellotti 4)