Serie A2, la Fortitudo riparte alla grande: espugnato il PalaElachem con un chiaro 72-80

A distanza di quattordici giorni dall'ultimo match di campionato, la fase a orologio della Serie A2, la Fortitudo Flats Service Bologna torna ad assaggiare il sapore del parquet.

Ed è un sapore dolcissimo visto che i ragazzi di Coach Caja ripartono alla grande dopo l'inopinato k.o. rimediato contro Casale Monferrato e vanno ad espugnare, con autorità il parquet della Elachem Vigevano.

Finisce con un chiaro 72-80 per la Effe, un risultato che però non restituisce a pieno il lavoro fatto in campo dal quintetto di base, tutto in doppia cifra a fine gara, e del supporto degli atleti in uscita dalla panchina che hanno permesse rotazioni ampie, efficaci e produttive.

LA PARTITA

Inizio in salita per la Fortitudo che approccia il match nel peggiore dei modi ed al minuto 10 è sotto di -5, 12-7 il parziale per una frazione che rappresenta la peggiore in termini di punti segnati della stagione.

Nel secondo quarto le strigliate dei due tecnici sortiscono gli effetti desiderati e finalmente si vede un basket degno della Serie A2 italiana. La frazione termina 24-26 per la Fortitudo per un combinato disposto a fine primo tempo di 36-33.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo si mette in campo alla perfezione e per Vigevano è notte fonda. La frazione termina 20-26 mentre il tabellone del PalaElachem al minuto 30 recita Vigevano 56, Bologna 59.

Nel quarto finale la Fortitudo fa valere la maggiore classe, la maggior forza fisica e soprattutto le maggiori rotazioni, imprime al match la marcia altissima e chiude i giochi. La frazione termina 16-21 per un dato complessivo di 72-80 per la Fortitudo.

È la seconda vittoria in tre match della fase a orologio. La Fortitudo deve recuperare un match. una vittoria che lascia invariato il distacco dalla Unieuro Forlì ma che al tempo stesso tiene a bada Udine e Verona che continuano a non mollare la presa.

IL TABELLINO

Elachem Vigevano 1955 - Flats Service Fortitudo Bologna 72-80 (12-7, 24-26, 20-26, 16-21)



Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 14 (6/12, 0/3), Gianmarco Bertetti 11 (0/1, 3/8), Leonardo Battistini 11 (1/2, 3/4), Tyler Wideman 10 (1/5, 2/6), Giacomo Leardini 10 (3/4, 1/1), Michele Peroni 8 (1/2, 2/5), Filippo Rossi 7 (0/0, 0/1), Kristofers Strautmanis 1 (0/3, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/2, 0/1), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Ikeon deonta Smith 8) - Assist: 20 (Gianmarco Bertetti, Tyler Wideman 5)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 17 (1/5, 3/7), Pietro Aradori 16 (4/8, 2/7), Deshawn Freeman 16 (6/9, 1/1), Alessandro Panni 11 (0/1, 3/6), Riccardo Bolpin 10 (2/4, 1/5), Nicola Giordano 6 (0/0, 2/4), Celis Taflaj 3 (1/3, 0/0), Alessandro Morgillo 1 (0/0, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Mark Ogden 14) - Assist: 20 (Riccardo Bolpin 8)