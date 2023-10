Serie A1 femminile, la Virtus apre al meglio: battuta la Passalacqua Ragusa

La Virtus Segafredo Bologna femminile inaugura la stagione di Serie A1 contro la Passalacqua Ragusa nella cornice del Palaromare di Schio, sede dell’Opening Day 2023. E lo fa al meglio centrando il primo successo stagione con un chiaro 67-73.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus) - Andrè parte forte con 4 punti in layup, Ragusa tiene testa alle V nere e si dimostra subito molto fisica. Zandalasini trova spazio per due triple, Peters prosegue nel buon momento dalla linea dei 3 punti e la partita torna in parità sul 15-15 dopo 7 minuti di gioco. La Virtus riesce a imporsi nel pitturato con i primi due punti di Rupert della stagione poco prima del termine del primo quarto, che si conclude sul +5 per le bianconere (17-22).

Il secondo quarto riprende con un layup di Consolini dopo un recupero di Orsili. Spreafico accorcia lo svantaggio con una tripla, ma le V nere rispondono con un tiro in sospensione di Rupert e un canestro in penetrazione di Pasa per il +4 (24-28) a metà del quarto. I 3 punti di Zandalasini costringono la panchina di Ragusa a chiamare un time out, la Virtus però prosegue il suo momento positivo con 2 punti di Del Pero e una tripla di Cox. All’intervallo lungo il punteggio è di 30-38.



Nel terzo quarto le difese si stringono, Andrè segna i due punti del +10 ma aumentano le percentuali di Ragusa che riesce a recuperare lo svantaggio. Peters sblocca il periodo con un tiro in sospensione per il +7, poi Pasa recupera una palla che forza la panchina avversaria a un time out. La terza sirena suona sul 51-48 per Ragusa.



Andrè apre gli ultimi dieci minuti di gioco con due punti seguiti da una tripla di Rupert per il sorpasso Virtus. Il match continua punto a punto con le triple di Thomas e Spreafico, ma Zandalasini trova tre punti importantissimi dopo un tecnico alla panchina avversaria e un fallo su tiro. La difesa Virtus contiene bene le avversarie e le V nere riescono a completare la rimonta, a 4’ dal termine del match il punteggio è 58-65. Ragusa si portar sul -2, ma le due triple di Zandalasini chiudono definitivamente la partita, che termina con un punteggio di 67-73 dopo due liberi di Pasa.

LE PAROLE DI CONSOLINI

Al termine della prima partita di regular season della stagione 23-24, queste sono le parole di Chiara Consolini ai microfoni di LBF con un commento sulla vittoria: “È stata una bella partita, era la prima della seconda giornata di Opening Day, direi che il pubblico si sarà divertito. Sono contenta della vittoria, anche perché questo vuol dire andare a Ragusa a gennaio, che è la mia seconda casa. Ci torno molto volentieri e sono ancora più contenta. È stato parecchio strano, soprattutto all’inizio, un vortice di emozioni abbastanza intenso. Una volta in campo poi l’adrenalina aiuta a scioglierti, sono molto contenta.”

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa vs Virtus Segafredo Bologna: 67-73. (1Q 17-22; 2Q 30-38; 3Q 51-48;)

Passalacqua Ragusa: Thomas 16, Spreafico 20, Di Fine, Milazzo 4, Jakubcova, Pastrello 2, Juskaite 12, Miccoli 5, Chidom 8, Nikolic.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2, Pasa 8, Peters 12, Cox 3, Rupert 11, Barberis, Dojkic 2, Andrè 12, Zandalasini 18, Orsili, Consolini