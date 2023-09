Virtus femminile, celebrata in Comune per la storica vittoria in Supercoppa

Nella giornata odierna, la Virtus Segafredo Bologna femminile è stata ricevuta in Comune dal Sindaco di Bologna Matteo Lepore e dall’Assessore allo Sport Roberta Li Calzi per celebrare la storica vittoria della Supercoppa.

Queste le parole del Presidente di Virtus Segafredo Bologna Massimo Zanetti: “Già da qualche anno speravamo di vincere qualcosa, ed è successo. Non c’era mai stata una squadra così forte a livello regionale, ed è qualcosa che mette le nostre ragazze in linea con i maschi. Ci sarebbe bisogno di parlare di più delle ragazze, perchè troppi – anche a livello di media – le tengono in un angolino e non danno loro il giusto spazio".

"Ma è giusto ricordarle e spronarle - sottolinea il Presidente - anche perchè nelle scuole l’80% delle ragazzine sceglie di giocare a basket, è importante. Speriamo che facciano bene in Eurolega, penso che lo faranno, in campionato lotteremo per lo scudetto contro Schio come sempre.”

Queste le dichiarazioni della capitana Cecilia Zandalasini ai media presenti: “Siamo molto orgogliose di questa Supercoppa, il primo trofeo per la Virtus Segafredo Bologna. Per noi è un trofeo speciale. Anche se è risaputo che la Supercoppa, essendo il trofeo che ci si aggiudica nel precampionato, può avere un valore relativo, per noi invece è un traguardo storico".

E ancora: "È il primo trofeo della storia del club e per questo lo festeggiamo molto volentieri. Sicuramente vincere aiuta a vincere, alza lo spirito e gli animi, siamo ancora molto felici e siamo ancora sulle ali dell’entusiasmo per iniziare il campionato questo weekend. È chiaro che battere Schio non è mai un’impresa facile, loro sono sempre una squadra al top, sempre molto preparate e pronte e per quello ha un sapore speciale".

"È chiaro - prosegue Zandalasini - che adesso inizia il campionato e ci sono tante altre squadre molto competitive, sicuramente noi siamo una di quelle squadre che tutti vorranno battere. Quando si gioca contro di noi saranno tutte un po’ più agguerrite, noi dobbiamo semplicemente allenarci tanto ed essere pronte per tutti i match. Da inizio anno siamo un super gruppo, stiamo bene insieme, molte di noi giocano insieme da tanti anni ma anche le nuove arrivate si sono integrate subito molto bene".

"Tra di noi non è cambiato nulla, anzi,- conclude la capitana della Virtus femminile - come ho detto prima ci siamo coese di più nel festeggiare questa vittoria insieme. Quando scendiamo in campo, che sia per partita o per allenamento, riusciamo tutte ad essere molto professionali e sappiamo qual è il nostro obiettivo comune, che è quello di vincere più le partite possibili ed essere competitive sia in Eurolega e arrivare il più lontano possibile in campionato. Essere qui ci rende estremamente orgogliose, volevamo portare questo trofeo a Bologna anche per questo, è una città che vive di sport e principalmente di pallacanestro. Vincere qui a Bologna ha un sapore speciale proprio per questo.”