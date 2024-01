La Virtus vince all'Arena grazie ad una prova solida e autoritaria

Alla Segafredo Arena, nell’incontro valevole per la sedicesima giornata (terza di ritorno) del campionato di Serie A1 Femminile Techfind, netta vittoria per la Virtus che, al culmine di un’ottima prestazione, ha la meglio su una O.ME.P.S. Battipaglia certamente volenterosa, ma, al momento, troppo distante dalla compagine felsinea. Risultato finale: 95-47.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa PB63) - Partenza lanciata della Virtus che, dopo poco più di un minuto, grazie a Rupert e Dojkic, è già sul 7-0. Battipaglia, però, nonostante l’ampio divario in classifica, non ha alcuna voglia di consegnarsi alle avversarie senza lottare e, con Seka in evidenza, reagisce prontamente tanto da ritrovarsi sul -2 a metà frazione (11-9).

Nella seconda metà del periodo, sono nuovamente le padrone di casa a fare meglio con Peters in grande spolvero. Dall’altra parte, da apprezzare l’impatto sul match di una positiva Yurkevichus. Al 10’, Bologna è avanti di 6 (20-14).

Ad inizio secondo quarto, due triple (firmate da Peters e Cox) fanno volare la Virtus sul +12 (26-14) dando il sentore di una possibile imminente fuga. Le ospiti, però, non demordono e, nella parte centrale della frazione, hanno il merito di non perdere ulteriore terreno, anzi di accorciare le distanze: al minuto 15, la O.ME.P.S. è sul -8 (31-23).

Nella parte conclusiva del primo tempo, ecco la nuova ed ulteriore accelerazione di Bologna che, con la ex Andrè e Rupert sugli scudi (già 12 i punti per la francese), questa volta in fuga ci va per davvero mettendo tanto spazio tra sé e la pur volenterosa Battipaglia. All’intervallo lungo, le padrone di casa hanno 18 lunghezze di vantaggio (43-25).

Nonostante l’ampio margine conseguito, la Virtus continua a giocare su ritmi elevatissimi: Peters, Cox e Zandalasini sono le protagoniste dell’ulteriore allungo delle padrone di casa che, a metà frazione, toccano il +25 (58-33) su una O.ME.P.S. che, nel quarto in corso, fa fatica a contenere la verve di una Bologna che, nella seconda parte del periodo, ne approfitta per guadagnare altro spazio ampliando enormemente il proprio già assai consistente vantaggio andando a segno tanto e con diverse giocatrici. Dall’altra parte, da segnalare il solito orgoglio di capitan Potolicchio, brava a prodursi in alcuni spunti interessanti.

Al 30’, il vantaggio interno è di 35 lunghezze (72-37).

Non ancora paga di quanto fatto finora, la Virtus continua a regalare canestri e spettacolo anche in un’ultima frazione giocata con notevole intensità, manifesto di una squadra dalla mentalità importante tanto quanto le qualità tecniche: alla fine, saranno quasi 50 le lunghezze di divario tra le due contendenti.

Da segnalare, le ben 5 giocatrici ad andare in doppia cifra tra le ragazze di coach Vincent (Rupert – top scorer di serata con 23 punti – Cox, Peters, Dojkic e André). Dall’altra parte, poco da fare per una Battipaglia alla quale va, però, riconosciuto di essere scesa in campo senza alcuna paura o timidezza, semplicemente imbattutasi in una compagine al momento troppo più forte. Alla Segafredo Arena, è Bologna ad imporsi con il punteggio di 95-47.

LE PAROLE DI COACH VINCENT

Al termine della partita contro Battipaglia, valida per la 16^giornata di regular season di Techfind Serie A1, queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “Abbiamo giocato una buona partita con serietà. In partite come queste mi piace che le ragazze trovino le soluzioni e noto che ci sono miglioramenti sulle letture e su quello che dobbiamo sfruttare".

E ancora: "La partita di martedì sarà totalmente diversa, la squadra francese va ai cento all’ora, corrono e sfruttano molto la panchina. Anche oggi il ritmo era molto alto e sicuramente questa partita ci è stata utile per gestirlo. Fatichiamo sulle transizioni difensive delle avversarie e contro Basket Landes sarà importante essere concentrati.”

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs O.ME.P.S Battipaglia: 95-47 (1Q 20-14, 2Q 43-25, 3Q 72-37)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 4, Peters 14, Cox 19, Rupert 23, Barberis 1, Dojkic 12, Andrè 11, Zandalasini 9, Orsili, Consolini 2.

O.ME.P.S Battipaglia: Lombardi, Seka 12, Potolicchio 6, Mini, Chiapperino 3, Yurkevichus 7, Chiovato 1, Johnson 13, Milani, Ferrari 5.

Arbitri: Costa A. – Grappasonno F. – Lanciotti V.