La Virtus dilaga a Milano e consolida la seconda piazza in Serie A1

Netto successo per la Virtus Segafredo Bologna, che batte il Sanga Milano (privo di Madonna) per 48-76.

LA PARTITA

La partita è di fatto un monologo virtussino sin dal primo quarto, infatti la formazione bianconera manda a referto ben 30 punti solo nei primi dieci minuti, subendone solo 13. Il Sanga nel secondo quarto ne segna ancora meno (12) e dopo venti minuti Bologna è già sulla soglia dei 50 segnati (49), con ben 24 punti di vantaggio e la partita in tasca (25-49).

Gli ultimi due quarti sono di garbage time, per una Virtus che tocca il suo massimo vantaggio sul +33 (43-76), per poi chiudere sul 48-76. Peters è la top scorer delle bianconere con 16 punti, mentre Dojkic va in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi.

La Virtus tira con il 65% da due e prende 45 rimbalzi contro i 29 delle avversarie. Bologna conferma dunque il suo secondo posto, mentre il Sanga viene avvicinato da Battipaglia.

IL TABELLINO

Repower Sanga Milano - Virtus Segafredo Bologna 48 - 76 (13-30, 25-49, 38-64, 48-76)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 12 (4/8, 1/6), Cannolicchio NE, Guarneri 4 (1/4 da 2), Beretta 3 (0/2, 1/1), Vintsilaiou* 5 (1/5, 1/3), Penz* 5 (1/1, 1/4), Turmel* 8 (3/9, 0/1), Bonomi, Tulonen* 11 (4/8, 1/5), Serralunga NE, Finessi Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 29 5+24 (Tulonen 7) - Assist: 10 (Vintsilaiou 6) - Palle Recuperate: 9 (Toffali 6) - Palle Perse: 17 (Vintsilaiou 5) - Cinque Falli: Penz



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 2 (1/1, 0/2), Pasa* 2 (1/2, 0/3), Peters 16 (5/9, 2/4), Cox* 6 (2/2 da 3), Rupert* 11 (5/8, 0/5), Barberis 2 (1/1, 0/3), Dojkic* 12 (3/4, 0/3), Andre' 4 (1/2 da 2), Zandalasini* 14 (6/6 da 2), Orsili, Consolini 7 (0/1, 2/3) Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 23/35 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 45 9+36 (Dojkic 10) - Assist: 14 (Dojkic 3) - Palle Recuperate: 10 (Dojkic 4) - Palle Perse: 15 (Dojkic 3)

Arbitri: Costa A., Roiaz M., Tommasi E.