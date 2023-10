Serie A1 femminile, la Virtus vince ancora: liquidata Brixia Brescia

La Virtus Segafredo Bologna scende in campo contro Brixia Brescia, incontro valido per la seconda giornata di Techfind Serie A1. Le bianconere conquistano il possesso iniziale e trovano subito i primi due punti di Dojkic. Complice un’ottima difesa, la squadra avversaria non riesce a segnare per i primi due minuti di gioco, poi Zanardi trova il canestro dell’8-2 e Brixia incomincia ad ingranare.

Andrè e Dojkic portano punti importanti alla squadra dalla lunetta, e la tripla di Cox allunga il vantaggio su una Brixia in recupero. Il primo quarto di gioco termina sul punteggio di 21-14 per la Virtus. Il secondo periodo parte con un appoggio di Zanardi dopo il quale replica Rupert. I 5 punti di fila di Pasa portano le V Nere sul +14 (33-19), e Zandalasini allunga ulteriormente il vantaggio con una tripla. Le squadre entrano negli spogliatoi sul 44-28 per le padrone di casa.

Il terzo quarto vede una Virtus concentrata per evitare un recupero di Brescia. Cox e Del Pero realizzano da 3, Louka porta 5 punti a Brixia ma la Virtus risponde con due tiri in sospensione di Andrè e Peters. Rupert porta a termine il quarto con una tripla e al 30’ la sirena segna 61-48.



Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono la Virtus mantenere il proprio vantaggio sfiorando anche il +20. L’incontro termina 77-53.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs RMB Brixia Basket: 77 – 53 (1Q 21 – 14, 2Q 44 – 28; 3Q 61 – 48)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 3, Pasa 10, Peters 8, Cox 11, Rupert 16, Barberis, Dojkic 15, Andrè 6, Zandalasini 6, Orsili, Consolini 2.

Coach: Vincent.

RMB Brixia Basket: Landi, Zanardi 24, Tomasoni, Pinardi, Louka 10, Scalvini ne, Rainis 2, Boothe 2, Garrick 8, Skoric 2, Tassinari 5.

Coach: Zanardi.