Una Virtus cinica e solida passa sul parquet Palaselvapiana

La Virtus Segafredo Bologna femminile controlla il vantaggio nel secondo tempo e porta a casa i due punti contro una Magnolia Campobasso solida e compatta. Si potrebbe sintetizzare in queste poche righe quanto accaduto al PalaSelvapiana nell'anticipo della 13° giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile.

Una giornata che in verità si giocherà solo il 23 dicembre ma che le due squadre hanno concordato di anticipare per comuni esigenze. Come detto la Virtus l'ha portata a casa con cinismo e solidità, 54-61, il finale, concedendo poco o nulla alle padrone di casa e contando su Cox e Peters in gran spolvero, 34 punti combinati, rispettivamente 20+14 a cui si somma la solita prova densa di Dojkic che ne mette a referto 11.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Avvio equilibrato nei minuti iniziali del primo quarto in cui le due rivali danno vita ad un interessante botta e risposta che coinvolge la coppia Rupert-Dojkic per le bolognesi, mentre per le padrone di casa Trimboli, Dedic e Mistinova (17 punti) vanno a referto.

Successivamente è proprio la numero 38 di Campobasso a firmare in solitaria il parziale di 8-2 con cui le molisane doppiano le bianconere, brave però a tenersi in partita con i tiri a cronometro fermo.

Nel secondo periodo si accendono Orsili e Cox (20 punti e 14 rimbalzi) prima firmando il break di 0-5 che vale il pareggio, poi il parziale di 0-9 con tre tiri consecutivi da oltre l'arco quando mancano poco più di 5' alla fine dei primi venti minuti di gioco; nonostante Quinonez Mina cerchi di tenere a galla le padrone di casa, Peters e Dojkic siglano i canestri del +8 seguiti poco dopo dall'appoggio di Trimboli che vale il 29-35 con cui si va all'intervallo.

Al ritorno dalla pausa lunga, Rupert (8 punti e 8 rimbalzi) e Cox mandano la Virtus Segafredo Bologna in doppia cifra di vantaggio, ma gli attacchi appaiono imprecisi e il punteggio fatica a cambiare con il passare dei minuti; negli ultimi 100" del terzo quarto, Kunaiyi-Akpanah (8 punti e 18 rimbalzi) si iscrive sul tabellino dei marcatori e Mistinova connette con la tripla del -6 con cui si chiude la mezz'ora.

I primi cinque minuti del quarto periodo seguono lo stesso canovaccio dell'intera partita con le due compagini pronte a rispondersi colpo su colpo, tuttavia le triple di Cox - in questa fase di gioco - continuano a risultare fondamentali per respingere al mittente ogni tentativo di rimonta.

Campobasso si fa trascinare da una Kunaiyi-Akpanah in fiducia, le felsinee però si affidano al duo americano composto da Peters (14 punti e 9 rimbalzi) e Cox per mantenere tre possessi di distanza; nei 2' che precedono la sirena finale, Quinonez Mina e Trimboli registrano un break di 5-0 per spaventare Bologna, ma Dojkic (11 punti) con una tripla spegne ogni speranza e sigilla il punteggio sul 54-61 finale.

Il tabellino

Lega Basket Femminile, Techfind Serie A1, regular season. Anticipo 13^giornata.

La Molisana Magnolia Campobasso vs Virtus Segafredo Bologna: 54-61. Progressione parziali: 17-12; 29-35; 39-45

La Molisana Magnolia Campobasso: Del Sole n.e., Kunaiyi-Akpanah 8, Narviciute, Kacerik, Vitali n.e., Trimboli 7, Giacchetti, Quinonez 9, Dedic 9, Srot, Morrison 4, Mistinova 17.



Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa n.e., Peters 14, Cox 20, Rupert 8, Barberis, Dojkic 11, Zandalasini n.e., Orsili 8, Consolini.