La partenza sprint della Virtus è decisiva, Milano finisce al tappeto

La Virtus Segafredo Bologna femminile torna al successo dopo tre sconfitte consecutive, due in Euroleague Women e una in Serie A1. E lo fa con la matricola terribile Repower Sanga Milano che, a dispetto della classifica, mette in mostra a tratti un gioco intenso divertente e spumeggiante.

Ma è troppa, ad oggi, la differenza con la Virtus Bologna che già nel primo quarto di fatto mette in ghiaccio la partita; Il team milanese, infatti, fatica ad entrare subito in partita mentre le padrone di casa scappano subito grazie alle giocate delle proprie titolari.

Alla fine le Vù Nere vincono per 80-51, in una partita che nella seconda parte ha visto le Orange far vedere cose molto interessanti.

La partita

Zandalasini e Dojkic guidano l’attacco della Virtus Segafredo con il Repower che non trova le contromisure e in attacco fa molta fatica. Ci vogliono quasi otto minuti per vedere i primi punti Orange firmati da Pellington e Penz. Si va al primo riposo sul 23-4 per le Vù Nere con il Repower fermo a 1/16 dal campo.

Ritmo che si abbassa nel secondo quarto e il Repower ne trova giovamento riuscendo ad eseguire meglio in attacco con Penz e Diallo che segnano due canestri a testa impedendo alla Virtus di ampliare eccessivamente il vantaggio. La zona voluta da coach Pinotti contribuisce a tenere più bassi i punteggi. A metà partita le due squadre vanno negli spogliatoi sul 42-17.

Punteggi più alti nel terzo quarto con Pellington che guida l’attacco Orange che segna 17 punti contro i 23 della Virtus che, guidato dalla solita Zandalasini, rimane saldamente in testa, per 65-34.

Nell’ultimo quarto il Repower tiene comunque il piede sull’acceleratore riuscendo a ridurre lo svantaggio grazie ad un attacco più fluido e una maggiore gestione dei ritmi.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Repower Sanga Milano 80-51. Parziali: 23-4; 19-13; 23-17; 15-17

Virtus Segafredo Bologna: -

Repower Sanga Milano: -