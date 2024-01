Euroleague Women, la Virtus batte il Landes ma deve salutare la competizione

Vittoria vana per la Virtus Segafredo Bologna femminile, che all'Arena sconfigge il Basket Landes per 74-66, ma che non riesce comunque a qualificarsi ai quarti di finale di EuroLeague Women. La vittoria di Salamanca condanna infatti le bolognesi al quinto posto nel Gruppo B.

LA PARTITA

Primo quarto difficile dal punto di vista offensivo per entrambe le squadre, che nei primi minuti sbagliano tanto. Bologna è la prima a provare a prendere il largo portandosi sul +6 (16-10), ma in meno di un minuto Landes pareggia con due triple e il primo periodo si chiude sul 19-18.

Il secondo quarto è molto equilibrato, come dimostrato dal fatto che l’unica volta in cui tra le due squadra c’è più di un solo possesso di distanza è sul 27-23 Virtus. Per il resto, nessuna delle due formazioni riesce ad andare oltre i tre punti di vantaggio ed è per questo che all’intervallo lungo il match è in grande equilibrio, sul punteggio di 34-36.

Al rientro in campo la Virtus ritrova Cecilia Zandalasini, fino a quel momento ferma a un solo punto e grazie alle rubate di Pasa e Dojkic prova a scappare sul +8 (50-42), costringendo Landes al timeout.

Al rientro in campo la squadra di casa non cambia marcia e con la tripla di Pasa prima e quella di Cox dopo arriva a toccare il +14 (58-44), chiudendo il quarto sul 58-48.

Nell’ultima frazione Landes non riesce mai a riavvicinarsi concretamente, poiché non va mai oltre il -8.

La Virtus è brava a ricacciare indietro le avversarie nel momento in cui potrebbero recuperare e chiude il match sul 74-66. Dojkic (14) e Rupert (13) sono le migliori, per una squadra che però è costretta a interrompere prematuramente la sua stagione europea.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Virtus Segafredo Bologna vs Basket Landes: 74-66 (1Q 19-18, 2Q 34-36, 3Q 58-48)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 12, Peters 9, Cox 3, Rupert 13, Barberis, Dojkic 14, Andrè 7, Zandalasini 8, Orsili 3, Consolini 5.

Basket Landes: Peterson, Pardon, Salvadores 12, Macquet 11, Djaldi-Tabdi 9, Geiselsoder 13, Ewodo 7, Burdick 3, Bussiere 5, Chery 6.

GLI HIGHLIGHTS