Fortitudo che lezione, perde a Casale Monferrato con 22 punti di scarto

Finisce nel peggiore dei modi la prima trasferta della Fortitudo Bologna nella fase ad orologio. Finisce con una netta sconfitta sul parquet del PalaEnergica "Paolo Ferraris" di Casale Monferrato

Una sconfitta dura tanto nella prestazione, decisamente negativa, quanto nel punteggio 89-67 il risultato. Una sconfitta che allontana la Effe della vetta del Girone Rosso. Una sconfitta da capire, analizzare e su cui lavorare duro in palestre per non renderla troppo incisiva sulla prestazioni future.

LA PARTITA

Parte bene, benissimo la Fortitudo che alla fine del primo quarto è avanti di +9, 12-21 il parziale. Nel secondo quarto la squadra di casa si assesta meglio sul parquet, entra bene in partita ma non riesce a ridurre il divario.

La frazione si chiude sul 16-18 per un combinato disposto a fine primo tempo di 28-39. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si ha la sensazione che la Effe non possa fare altro che controllare il vantaggio e portare in porto il successo.

Ed invece accade l'incredibile. La Effe si scioglie come neve al sole e subisce un clamoroso parziale di 33-10. Un parziale che annichilisce la squadra felsinea tanto che al minuto trenta il tabellone del PalaEnergica recita Casale 61, Fortitudo 49.

Nel quarto finale la Fortitudo esce di fatto dalla contesa, subisce un altro parziale pesante, 28-18 che vale l'89-67 finale.

IL TABELLINO

Novipiù Casale Monferrato-Fortitudo Flats Service Bologna 89-67. Parziali: 12-21; 16-18; 33-10; 28-18

Novipiù Casale Monferrato:

