La scomparsa di Gilberto Sacrati, il cordoglio della Fortitudo

"La Fortitudo Pallacanestro - con una nota di stampa - partecipa al cordoglio per la scomparsa di Gilberto Sacrati, ex Presidente e Amministratore unico del sodalizio".

"La Fortitudo Pallacanestro - si legge ancora nella nota - si stringe in un forte abbraccio ai familiari di Gilberto Sacrati, condividendone questo momento di grande dolore e sconforto"

Con queste poche, commosse ma sentite parole, la Società che guida la Effe partecipa al dolore per la scomparsa dello storico presidente.

La morte di Gilberto Sacrati

Gilberto Sacrati è morto venerdì a Bologna all'eta' di 63 anni. Imprenditore ed ex patron tra il 2007 e il 2012 della Fortitudo basket, poi portata al fallimento.

Sacrati, come si legge nelle agenzia di stampa, era agli arresti domiciliari per le condanne nei processi sul crac delle sue società in seguito al naufragio del progetto del "Parco delle stelle", un investimento nella zona del Centro Agroalimentare di Bologna.

L'effetto a cascata furono il fallimento della storica societa' di basket della Fortitudo, fondata nel 1901, e della società immobiliare Ripresa. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino che ha dato per primo la notizia del decesso, Sacrati soffriva di alcune patologie.

Nel gennaio 2018 Sacrati era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per il fallimento della societa' Ripresa e nel dicembre dello stesso anno gli erano stati inflitti altri 4 anni per il crac della Fortitudo.

Complessivamente avrebbe dovuto scontare 7 anni e mezzo, ma la Corte d'appello nel 2021 li ridusse a 5. Viste le sue condizioni di salute, l'ex patron dell'Aquila stava scontando la pena in detenzione domiciliare.