Teddy Bear Toss, consegnati i peluche al Policlinico Sant'Orsola

Nella mattinata di oggi, mercoledì 13 marzo, una delegazione della Tezenis Verona Basket formata dal General Manager Alessandro Frosini, dal Capitano Lorenzo Penna e da Giulio Gazzotti si è recata al Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Il motivo era quello di consegnare ai bambini dei reparti di Neuropsichiatria, Neurochirurgia dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, Pediatria d’Urgenza e della Piattaforma Ambulatoriale Multispecialistica Pediatrica i peluche raccolti in occasione del Teddy Bear Toss di Tezenis Verona – Flats Service Fortitudo Bologna dello scorso 4 febbraio.

Scaligera Basket si legge in una nota del club "tiene a ringraziare Cora Querzè, Direttrice Generale dell’Associazione Bimbo Tu, tutti i volontari ed il personale medico del Policlinico Sant’Orsola per averci accompagnato in questa sentita iniziativa".

Il progetto Teddy Bear Toss è partito per dare seguito ad uno dei desideri di Dylan Rinco, tifoso della Scaligera e della Fortitudo scomparso il 14 gennaio scorso, e possiamo affermare con orgoglio di averlo realizzato. Alla consegna dei peluche hanno partecipato anche la famiglia di Dylan ed una delegazione della Flats Service Fortitudo Bologna.