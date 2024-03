Il Big Match contro Milano è della Virtus, Banchi: "Abbiamo dato una risposta collettiva"

La Virtus Segafredo Bologna si impone nel big match di giornata contro l’EA7 Emporio Armani Milano e ribalta anche la differenza canestri (finì 82-80 per l'Olimpia) del match di andata.

LA PARTITA

Avvio di partita spumeggiante, con Napier e Lo a realizzare delle belle triple mentre Lundberg si carica i bianconeri sulle spalle con le sue iniziative dal palleggio e creando per il tiratore Abass (8-8). Nonostante un post-basso di Ricci cerchi di tenere lì l’Olimpia, la Virtus continua a realizzare dal perimetro con Lundberg e Abass, prima che Shengelia schiacci in contropiede i punti dell’allungo sul 16-10.

La versatilità di Voigtmann non fa comunque prendere il largo agli avversari, Pajola e Dunston aggiornano il massimo vantaggio sul +7 e poi Hall ridà fluidità all’attacco biancorosso con la bomba del 20-16. Al termine del quarto, Mickey è abile nel tagliare efficacemente in un paio di occasioni nel pitturato ma Mirotic si mette in partita con una tripla e l’EA7 Emporio Armani mantiene l’equilibrio (24-19 dopo 10’).

Il secondo periodo si apre tutto nel segno di Marco Belinelli, che manda a bersaglio tre triple in un minuto e mezzo, oltre a una coppia di liberi che sigillano un 11-0 di break interrotto solo dal tiro dalla distanza di Flaccadori del 35-21. Dopo un botta e risposta tra Cordinier e Napier al ferro, Mickey e Polonara combinano bene nel pitturato avversario ma Voigtmann con una tripla riesce a tenere viva l’Olimpia (40-28).

Successivamente, Hackett annulla immediatamente gli effetti di un gran step-back di Napier e il contributo di Caruso segnando la tripla e il rapido contropiede che mantengono la Segafredo avanti in doppia cifra (44-33). Sul finire del tempo, Napier dalla lunetta si carica Milano sulle spalle, Shengelia però reagisce con una pesante tripla e un’altra coppia di liberi di Napier sigilla i 20’ iniziali sul 47-37.

Belinelli inaugura la ripresa con una folgorante tripla e Cordinier ribatte ad un jumper di Melli con la stessa moneta, prima che Mirotic firmi il tap-in del 52-41. Proprio il numero 33 dell’Olimpia, ben innescato più volte da Napier, ribatte colpo su colpo alle triple di Shengelia e Lundberg, non permettendo così a Bologna di prendere ulteriormente il largo (58-47).

Una tripla di Belinelli fa ancora saltare in piedi la Segafredo Arena, le giocate di talento e orgoglio di Flaccadori e Mirotic tengono lì Milano ma Shengelia dall’arco ribadisce il +15 (64-49). Sul finire del quarto, Lo dalla lunetta e una bomba pesante di Ricci sulla sirena lascia la contesa apertissima sul 64-54. Dopo una tripla ben costruita finalizzata da Abass, Napier si riprende il proscenio con tripla e canestro con fallo del -8 biancorosso, prima che Hackett mandi a bersaglio le due importanti triple del 73-62 a meno di 6’ dalla fine.

A seguito di una combinazione sull’asse Lundberg-Mickey, Voigtmann realizza una coppia di liberi, arma la mano di Mirotic dal perimetro per il nuovo -8 ospite e poi in contropiede appoggia i punti rapidi del 75-69 a 180” dalla sirena conclusiva. Con i liberi di Cordinier e Dunston e soprattutto un tiro cadendo all’indietro di Abass, successivamente, Bologna riprende la doppia cifra di vantaggio, Napier risponde con una coppia di tiri liberi ma Lundberg è glaciale e spegne il numero 13 biancorosso con un jumper e altri viaggi in lunetta perfetti. Finisce 84-75.

LA CONFERENZA STAMPA DI LUCA BANCHI

Al termine della partita contro l’EA7 Emporio Armani Milano, valida per la 22^giornata di LBA, queste sono state le parole di coach Luca Banchi: “Penso sia giusto congratularmi con entrambe le squadre per una partita molto combattuta e vibrante. Milano ha dato testimonianza del momento che sta attraversando, a dispetto dell’assenza di Shields è arrivata a Bologna giocando una partita di grande consistenza e dall’ottima preparazione. Siamo due squadre condizionate dal momento che stiamo vivendo e dallo sforzo che entrambi stiamo cercando di fare per raggiungere la post-season di Eurolega. Queste partite di campionato meriterebbero altro tempo in termini di preparazione e soprattutto di recupero fisico per i protagonisti in campo, credo che in questi termini si debbano leggere quegli errori di troppo che abbiamo prodotto nel nostro terzo periodo e quelle 8 palle perse hanno fatto scadere la qualità della nostra pallacanestro che per i primi 20 minuti e poi nel quarto finale erano stati eccellenti considerato la tipologia di avversario che avevamo davanti e la sua aggressività in campo. Ci siamo aggrappati alla nostra difesa, siamo stati continui, quella continuità che andavamo reclamando anche successivamente alla bruciante sconfitta del Pireo. Stasera abbiamo dato risposta collettivamente, un’ottima prestazione corale con 11 giocatori schierati, 10 a referto, 5 in doppia cifra e uno a 8 punti, con una buona qualità di tiri costruiti a testimonianza del 50% dall’arco che giocando contro una squadra come Milano diventa determinante perchè gli spazi per operare sono minimi ed è indispensabile muovere la palla con una buona selezione di conclusioni.”

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano: 84-75 (1Q 24-19, 2Q 47-37, 3Q 64-54)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 4, Lundberg 16, Belinelli 17, Pajola 3, Mascolo, Shengelia 11, Hackett 10, Mickey 8, Polonara 2, Zizic, Dunston 2, Abass 11.

Coach Luca Banchi

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 5, Bortolani, Tonut, Melli 5, Napier 24, Ricci 5, Flaccadori 2, Hall 5, Caruso 2, Mirotic 14, Hines, Voigtmann 13.

Coach Ettore Messina

GLI HIGHLIGHTS