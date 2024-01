"Ciao Dylan", il commovente saluto della Fortitudo al giovane tifoso scomparso

Morire giovani è la più grande ingiustizia che possa esistere. Morire a 25 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello è, se possibile ancora più ingiusto. Ma è il tragico e drammatico destino che è toccato in sorte a Dylan Rinco scomparso domenica 14 gennaio 2024 .

Parliamo del giovanissimo autore del seguitissimo blog I Fight the Cancer un blog, anzi un vlog, un video blog postato con grande regolarità su Youtube e nel quale ha rendicontato, passo passo, il percorso della sua malattia.

Dylan, veronese di nascita, era appassionatissimo di basket e nel basket aveva scelto una squadra di Bologna per esprimere a pieno la sua Passione. E lo ha fatto fino alla fine. Dylan era venuto a trovare la Fortitudo e a tifare al PalaDozza mentre combatteva il male, con una tenacia esemplare per tutti noi. Ed è per questo che la Fortitudo ha voluto dedicargli un toccante a sentito saluto.

La lettera di Teoman Alibegovic

“Caro ragazzo mio, caro Dylan - ha scritto sul sito ufficiale dell Fortitudo il Vicepresidente Teoman Alibegovic - Sono stato privilegiato di averti conosciuto, di aver visto un ragazzo con lo spirito dolce e allo stesso tempo tenace".

E ancora: Chiunque ti era vicino o ti aveva conosciuto, e qui parlo per me e sono sicuro per tutti, sono stati ispirati dalla tua volontà e capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno mentre la scienza te lo dava vuoto. Con grande forza e calore incoraggiavi tutti attorno a pianificare i prossimi 100 anni pur sapendo che i dottori ti avevano dato meno di 100 giorni".

"Caro Dylan, spero che tu stia meglio adesso, senza dolori, con il tuo animo finalmente libero in un posto con meno sofferenze. Spero che a tutti noi che siamo stati toccati da te, nella vita terrestre, indicherai la strada per prendere coraggio, per affrontare ogni prossimo giorno della vita come l’inizio dei prossimi 100 anni. Caro ragazzo, allena i tiri liberi cosi quando il Cielo inizierá a chiamarci e ti raggiungeremo ci sfideremo. L’amore per la Pallacanestro ci ha fatto conoscere e sono orgoglioso e felice di questo. Firmato Il tuo collega di basket Teoman Alibegovic”.

L'Ultimo post di Dylan Rinco

Ciao, Dylan. Il tuo sorriso resterà per sempre con noi