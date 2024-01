Tezenis Verona-Fortitudo, ulteriori tagliandi a disposizione dei tifosi della Effe

Squadra in casa

Squadra in casa Scaligera Basket Verona

La Fortitudo Pallacanestro comunica in una nota di stampa che gli oltre 400 biglietti messi a disposizione dei tifosi bolognesi (settore Gradinata sud) per la trasferta di domenica 4 febbraio a Verona sono già stati tutti venduti sul circuito Vivaticket.

Un ulteriore quantitativo di circa 70-80 biglietti, nello stesso settore, verrà messo a disposizione questa mattina.

Per i tifosi della Effe, resta la possibilità di acquistare ulteriori tagliandi (sempre online sul circuito Vivaticket) nel settore Tribuna Laterale sud (intero 20,20 euro, ridotto 15,20 euro).

Per questa partita NON è prevista la vendita dei tagliandi al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H.