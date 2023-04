Iniziano i playoff: Il Bologna basket 2016 contro la C.M.P. Global Basket

Dopo tanti mesi di attesa, per il Bologna Basket 2016 è arrivato il momento cruciale della stagione: i playoff. Un turno unico, al meglio delle tre partite, che deciderà quali squadre saliranno nella nuova B interregionale e quali invece resteranno in C. Per gara 1 i rossoblu incontreranno la C.M.P. Global Basket sabato 29 aprile, alle ore 18.30, presso il Palasavena (via Caselle, 26 – San Lazzaro).

Si tratta di un derby particolare, contro una squadra che presenta molti ex del Bologna Basket. Dopo una partenza interlocutoria, la squadra di Rota ha messo le marce alte con l’arrivo di Gennaro Sorrentino e le prestazioni di ottimo livello degli altri giocatori. È riuscita così ad arrivare ai playoff, in una posizione oltretutto inferiore al reale valore della compagine.

Da parte sua, il Bologna Basket riparte dall'ottima stagione che ha fruttato un bel secondo posto e si presenta all'appuntamento carico e motivato. È stata una settimana di allenamenti intensissimi che hanno mostrato l'entusiasmo e la voglia di vincere dei ragazzi di Lunghini. Ci aspettano quindi match appassionanti e piacevoli per la gioia degli spettatori di entrambe le parti.

A questo proposito ricordiamo che la partita sarà come sempre trasmessa sul canale Facebook del Bologna Basket.

Invitiamo però tutti i nostri tifosi e tifose ad accorrere numerosi al Palasavena per incitare e supportare i nostri ragazzi nella conquista della serie superiore.