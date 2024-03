Serie B: il Bologna basket ospita la Bluorabica Bergamo alla ricerca del tris di vittorie

Terzo appuntamento con i Play-In Silver per il Bologna Basket 2016. La squadra felsinea, reduce da due successi nelle prime due giornate del mini-torneo, incontrerà domani, sabato 16 marzo, alle ore 20.30, la Unica BluOrobica Bergamo, sul terreno amico del Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26).

La BluOrobica è una delle candidate più quotate per il passaggio ai playoff successivi. I lombardi hanno cominciato alla grande i play-in con due vittorie – contro Corona Platina Piadena e Sansebasket Cremona – che li hanno lanciati al comando della classifica, a pari merito con Montebelluna. Si tratta di una squadra giovane, energica e capace di imporre un grande ritmo alla partita. Da attenzionare soprattutto il giovane centro Cane (top scorer di Bergamo con 16,4 punti a partita), le ali piccole Rota e Bogunovic, gli esterni Gandoy e De Martin.

In casa BB2016 il morale è alto per il bel gioco espresso finora nella seconda fase. La testa della classifica è molto vicina ed una vittoria con i bergamaschi permetterebbe di arrivare in vetta, con la possibilità di sognare in grande. I ragazzi di Lunghini sapranno comunque mantenere i piedi per terra e ragioneranno una partita per volta, cercando di sfruttare la superiorità finora dimostrata sul campo amico (8 vinte e 3 perse) e le nuove soluzioni tattiche elaborate dallo staff tecnico.

Data l’importanza dell’incontro la società invita tutti i suoi tifosi ad accorrere numerosi al Palasavena per sostenere i propri eroi.

Per chi invece non potesse essere presente, il match sarà come sempre trasmesso in diretta dal canale YouTube del Bologna Basket 2016.