Serie A1 femminile, Virtus Segafredo incredibile: vince anche a Battipaglia

Squadra in casa

Squadra in casa Battipaglia

La terza giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile vede in programma l’incontro tra la OMEPS Battipaglia e la Virtus Segafredo Bologna femminile. Ed è, di fatto, una gara senza storia con la ragazze di Coach Vincent che in questa fase di stagione, tra Supercoppa, Euroleague Women e Campionato sanno solo vincere. Finisce con un netto 47-796 con la Virtus che manda tre atlete in doppia cifra.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - La partita si dimostra estremamente fisica dall’inizio, con Ferrari che dopo 2 minuti si carica di due falli sulle bianconere. I primi quattro punti sono segnati da Andrè in appoggio, Battipaglia sblocca il suo punteggio con un libero di Mbandu e Zandalasini replica con un 2/2 dalla lunetta (1-6). Primi due punti per Potolicchio seguita da un canestro di Peters, ma le V nere si portano avanti di 9 punti grazie a Rupert e Del Pero (3-12).

L’attacco di Bologna ingrana e Dojkic mette a segno la tripla del massimo vantaggio (5-15) a 2’ dalla fine del primo periodo, che termina successivamente 8-17. Il Secondo quarto vede la Virtus che prende il largo sulle avversarie. Dopo un parziale di 6 punti nei primi 2’ targato Del Pero e Andrè, Peters prosegue con un tiro in sospensione per il 12-30 e Zandalasini ne aggiunge altri due dalla lunetta. Monteiro risponde con un layup dopo una penetrazione, ma la capitana virtussina recupera una palla importante e mette a segno gli ultimi due punti del quarto, è 16-34 per la Virtus.

Al rientro dagli spogliatoi, Battipaglia prova a recuperare ma le V Nere tengono testa all’avversario. A tre triple di fila da parte della formazione casalinga, Pasa e Dojkic rispondono dalla stessa lunghezza e Andrè segna in sospensione per il +28. Il quarto termina 37-60 dopo i 3 punti di Pragliola.

La partita termina con un punteggio di 47-76, con la Virtus che mantiene il vantaggio guadagnato nei periodi di gioco precedenti e consolidato dai 4 punti di Peters, 4 di Barberis, 6 di Rupert e 2 di Pasa nel finale.

IL TABELLINO

O.ME.PS Battipaglia vs Virtus Segafredo Bologna: 47-76 (8-17, 16-34, 37-60)

O.ME.PS Battipaglia: Pragliola 5, Lombardi, Seka 1, Potolicchio 5, Mini n.e., Chiapperino n.e., Mbandu 6, Chiovato 3, Monteiro 4, Milani n.e., Johnson 2, Ferrari Calabro 21.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 4, Pasa 7, Peters 8, Cox n.e., Rupert 13, Barberis 4, Dojkic 13, Andrè 15, Zandalasini 6, Orsili, Consolini 6.