Serie B: New Flying Balls perfetti nel secondo successo consecutivo

Per la prima volta in stagione, i New Flying Balls inanellano due vittorie consecutive, la numero uno lontano dalle mura di casa: al Pala Lumenergia, i

biancorossi vincono 80-56 contro la LuxArm Lumezzane e salgono a 6 punti in classifica.Coach Conti opta per uno starting five composto da Bechi in tacca bassa, con Cortese, Abega, Ly-Lee e Mancini.

I New Flying Balls prendono in mano le redini del gioco con il primo canestro – la tripla di Abega – e le mollano più, dando anche sprazzi di gesti tecnici degni di nota come l’assist di Cortese per la schiacciata di Ly-Lee (5-3). È proprio “Lillo” uno dei biancorossi più in forma, che insieme ad Abega segna 12 dei 16 punti totali ospiti nei primi dieci minuti. Dall’altra parte, sono Niemi e Vecerina a mantenere viva la formazione di Saputo, nonostante tre minuti senza segnare; periodo che attraversa anche Ozzano verso la fine, con Mancini bravo ad avere una delle ultime parole.

Nel secondo quarto, dopo un primo periodo dove gli ospiti provano ad allungare e i padroni di casa rispondono colpo su colpo, il parziale di 5-0 – la cui ultima firma è quella di Cortese – costringe coach Saputo a chiamare il time-out (18-27). Non è evidentemente contento di una statistica che descrive bene la gara dei suoi fino a quel momento: 3/14 da due e 1/5 da tre, con un solo rimbalzo offensivo all’attivo. Merito, soprattutto, di una grande prova difensiva dei ragazzi di Conti, che a loro volta in attacco non hanno numeri eccelsi, ma riescono sempre a tenere a debita distanza i lombardi. Cortese, a 2’13” dalla sirena, sigla il +11 (23-34), registrando il massimo vantaggio; Di Meco risponde con la tripla del -8 (28-36) “suggerendo” a coach Conti di preparare l’ultimo assalto a 22” dalla fine, non concretizzato. Al rientro dagli spogliatoi, nuovo botta e risposta tra le due squadre, culminato con le due triple di Cortese e Vecerina, per un 33-41 che vede ancora stabili al comando gli ospiti. Proprio il capitano aumenta il suo bottino prima dell’ultimo quarto: è il biancorosso che ci prova di più, con 5/12 da due e 1/4 da tre, e con gli aiuti dei compagni regala ai tifosi accorsi al Pala Lumenergia un minuto di fuoco che termina con il nuovo massimo vantaggio di +14 (38-52). Abega e Ly-Lee sfondano il muro della doppia cifra, Vecerina (15 punti dopo 30’) non riesce a caricarsi i suoi sulle spalle, Mancini sigla il +18 (41-59) con due liberi – intervallati dal canestro di Piazza sul “tecnico” proprio a Vecerina – che regala un ultimo quarto di tranquillità

Dove Ozzano rincara la dose: Bechi sigla i suoi primi due punti della gara per il +21 (44-65), Balducci regala altri i tre punti del +24 (44-68). Dopo il bel successo contro Vicenza, al quale erano stati concessi solo 60 tasselli, i New Flying Balls ne fanno segnare solo 56 alla LuxArm. Dall’altra parte, l’attacco vanta addirittura sei giocatori in doppia cifra, per un totale di ben 45 tentativi all’interno dell’arco: i numeri sono sicuramente migliorabili, ma la strada è quella giusta.

LuxArm Lumezzane vs Logimatic Group Ozzano XX-XX (12-16; 28-36; 41-59)

LuxArm Lumezzane: Maresca, Niemi 11, Cecchi 7, Arrighini, Vecerina 22, Mastrangelo 8, Di Meco 5, Deminicis, Becchetti, Salvinelli, Minoli, Spizzichini 3. Coach: Saputo

Logimatic Group Ozzano: Myers 3, Bechi 2, Pavani, Ly-Lee 12, Zambianchi, Martini 10, Terzi, Cortese 14, Balducci 10, Piazza 4, Abega 13, Mancini 12. Coach: Conti