Fortitudo Bologna, colpo playoff: ingaggiato Adrian Banks

La Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica, in una nota di stampa, di aver raggiunto un accordo con l’atleta Adrian Banks, che indosserà la maglia numero 1 della Flats Service fino al termine della stagione sportiva in corso.

Quello di Banks è, ovviamente, un ritorno in Effe, ricordando i 16,8 punti di media (oltre a 4,4 assist), grazie ai quali Adrian si distinse tra i decisivi artefici della salvezza ottenuta nella stagione 2020/21.

Guardia di 191 cm, Banks è nato l’8 febbraio 1986 a Memphis, nello Stato del Tennessee ed è cresciuto, cestisticamente, all’università di Northwest Mississipi, poi all’Arkansas State University, divenendo il settimo giocatore nella storia del college a segnare più di 1.000 punti.

La sua prima esperienza da professionista in Europa, Adrian l’ha vissuta in Belgio, per poi trasferirsi in Israele e, nella stagione 2011/12, venendo eletto miglior realizzatore del campionato con 21,5 punti di media.

Nell’estate del 2012, ecco materializzarsi la prima stagione nel massimo campionato italiano, con la maglia di Varese, seguita dalle esperienze di Avellino e Brindisi.

E proprio nella città pugliese, Adrian si è laureato top scorer del campionato di serie A nella stagione 2019/20, segnando 21.2 punti di media nelle 20 partite giocate prima della sospensione dovuta al Covid-19.

Nelle ultime due annate, sempre nella nostra serie A, Banks ha prima difeso con successo i colori di Trieste, viaggiando a 16,7 punti di media, per poi contribuire in maniera decisiva alla salvezza della Nutribullet Treviso (nella stagione sportiva in corso), con 16,8 punti di media nelle 30 partite giocate con la maglia del Club veneto.



Ora, per indossare nuovamente la maglia della Fortitudo, Adrian ha accettato di scendere temporaneamente (per la prima volta nella sua lunga e prestigiosa carriera) nel secondo campionato nazionale.