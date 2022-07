Anzolavino, ingaggiato l'attaccante Alessandro Guidetti

L'Anzolavino piazza un altro colpo importante. Alessandro Guidetti e' difatti un nuovo giocatore del club bolgonese. Classe '93, potente, estroso, dotato di grande tecnica e talento sara' l'arma in piu per l'attacco dell'Anzolavino. Scuola Sassuolo, dopo il debutto in Primavera 1, ha vestito poi la maglia della Reggiana. Da qui è iniziato il suo percorso tra Eccellenza e Promozione vestendo importanti casacche emiliane quali Solierese, Casalgrande, Scandianese, Luzzara, Campagnola, Polinago fino all'ultimo campionato tra Cavezzo e nuovamente Solierese.