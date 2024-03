Atalanta- Bologna 1-2: Zirkzee e Ferguson ribaltano la Dea | Cronaca e pagelle

Un Bologna gagliardo espugna Bergamo con una grande rimonta nella ripresa e difende così il quarto posto, salendo a quota 51 punti in classifica.

Cronaca del match

Nella partita delle partite, il Bologna parte sornione mentre l’Atalanta prova a fare la gara. Assalti e contro assalti fino al 19’, quando ci prova Orsolini con un mancino troppo soffice per impensierire Carnesecchi. Sul versante opposto, alla prima occasione, la Dea passa in vantaggio: tiro di Zappacosta, respinta così così di Skorupski e tap-in vincente di Lookman. Al 28’ , l’Atalanta è avanti. Null’altro da segnalare fino al duplice fischio di La Penna, che manda tutti negli spogliatoio con il punteggio di 1-0.

Ripresa che comincia con il consueto batti e ribatti. Orobici e felsinei si affrontano a viso aperto. Al 54’, su corner spiovente da destra, gli ospiti vanno vicinissimi al gol: zuccata di Calafiori e miracolo di Carnesecchi. Il Bologna sembra in palla e al minuto 56’ Saelemaekers si guadagna d’astuzia un penalty preziosissimo. Dal dischetto si presenta Zirkzee e realizza il gol del pari. Al 58’, il punteggio è di nuovo in equilibrio. I rossoblù spingono ancora e al 61’ un rimpallo dal limite favorisce la stoccata da fuori di Ferguson, che con un bel destro insacca il gol del contro sorpasso. A trenta dal termine, il felsinei sono avanti. Il punto del vantaggio emiliano, costringe la Dea ad attaccare a testa bassa. Il Bologna, però, si difende in maniera ordinata e gli assalti bergamaschi non portano a nulla. La trincea emiliana regge, la clessidra scorre e dopo quattro minuti di recupero, la band di Motta può festeggiare la sesta vittoria consecutiva, consolidando così il 4° posto in classifica.

Pagelle

Skorupski 6: Mette la manona sul tiro-cross di Lookman in avvio di match. Non benissimo, invece, sulla rasoiata di Zappacosta che consente ai padroni di casa di andare in vantaggio. Per il resto, non corre rischi.

Posch 6: Prende un giallo dopo appena 5 minuti e viene sostituito a fine primo tempo. Tutto sommato, però, fa il suo in maniera decorosa. (Lucumi 6,5: Entra con lo spirito giusto: sgomita e spazza, come da copione)

Calafiori 7: Puntuale, preciso e senza fronzoli. È un po’ il dentista di cui ti fidi da sempre.

Beukema 6,5: Una vedetta che allerta i compagni in caso di pericolo. Fondamentale.

Kristiansen 6,5: Sempre più padrone della sua corsia, indipendentemente dall’avversario.

Freuler 7: Sa sempre dove mettersi e quando farlo. È lo skipper perfetto del centrocampo rossoblù

Fabbian 6: Ci mette la sua solita fisicità e non si risparmia fino al momento della sostituzione (Urbanski 6: Dedizione e sacrificio nel finale di gara)

Orsolini 5,5: Tocca pochissimi palloni e da lui ci si aspetta di più (Saelemaekers 7: Scende in campo e sposta i cosiddetti equilibri. Si guadagna il rigore della riscossa, poi diventa una mina vagante per la difesa bergamasca)

Ferguson 7,5: il “Fiore di Scozia” è davvero un giocatore di un pianeta differente. Corre, contrasta, lotta e… segna, con un destro chirurgico da fuori area. Pronto, anzi prontissimo, per sbarcare in Premier League.

Ndoye 6,5: Il folletto svizzero strappa la gara. È il classico “rompi balle” di cui non puoi fare a meno. (Aebischer sv)

Zirkzee 7: Freddo come un killer del KGB, segna il penalty che riporta il match in parità. Lo scriviamo per l’ennesima volta: è imprescindibile. (Odgaard 6: Sgomita con tutti all'imbrunire della gara)

Tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (66' Miranchuk), Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta (62' Holm), Ruggeri (88' Hien); De Roon, Pulisic (62' Ederson); Koopmeiners, Lookman; De Keteleare (66' Scamacca). A disp. Musso, Toloi, Bakker, Adopo, Hateboer, Touré. All.Gian Piero Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (45' Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian (56' Urbanski); Orsolini (45' Saelemakers), Ferguson, Ndoye (87' Aebischer); Zirkzee (81' Odgaard). A disp, Bagnolini, Ravaglia, De Silvestri, Corazza, Ilic, Lykogiannis, El Azzouzi, Moro, Karlsson, Castro. All. Thiago Motta

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Preti-Rossi

IV Uomo: Volpi

Var: Valeri-Serra

Reti: 28' Lookman, 58' Zirkzze, 61' Ferguson

Ammoniti: 5' Posch, 14' Koopmeiners, 63' Holm, 69' Ederson, 94' Odgaard